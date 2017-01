Tengo una ficha, ¿Qué debo hacer?

Muchas de las personas que son procesadas no saben que las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Publico o algunas de sus dependencias abren un registro de expediente en dos sistemas administrados por los mismos, estos son Justicia 21 y el Sistema de Investigación Criminal (SIC). Lo que sucede con dichos sistemas es su lenta actualización, luego de pasar por un proceso en justicia el Estado no se encarga de actualizar tu estatus, es por eso que las personas cuando salen de un proceso se olvidan y cuando buscan una certificación de no antecedentes penales se encuentran con la denominada “ficha”… pero ¿qué hacer? ¿Cómo recupero mi estatus? ¿Me afecta esto de alguna manera en alguna consulta laboral? ¿Podría el cónsul darse cuenta de que tuve problemas con la justicia?

La respuesta es SI, estas preguntas son frecuentes cuando sabes que atravesaste por alguna etapa judicial.

A continuación la oficina de abogados Peguero & Ravelo y Ensegundos.net te traen algunos pasos claves sobre el proceso para salir de tan tormentosa situación:

Luego de haberte enterado que tu estatus posee algún antecedente penal y has sido sometido a la justicia tienes que buscar los siguientes documentos:

1- Certificación de la fiscalía indicando el tribunal en el que fuiste sometido

2- Sentencia del tribunal del fondo del tribunal correspondiente

3- Certificación de no recurso de apelación

4- Extinción de la acción penal

5- Archivo de tu caso

Existe la posibilidad de que la ficha que aparece en el sistema no sea tuya, no te asustes, es normal y a mucha gente le sucede, para retirarla tienes que hacer lo siguiente:

1- Certificación de la fiscalía indicando donde descansa tu expediente

2- Certificación del tribunal indicando que dicho expediente no corresponde a tu persona.

Muchas veces el numero de tu expediente no es el correspondiente con el del Sistema de Investigación Criminal (SIC), por lo que te veras obligado a buscar una certificación del tribunal correspondiente indicando que ambas numeraciones corresponden al mismo caso (esta certificación tiene que contener ambos números)

Existen ocasiones en que la fiscalía no existen libros de la fecha indicada, para ello tendrás que buscar certificaciones de coordinación de los juzgados y cámaras penales en la fiscalía.

Si eres militar y te dieron de baja los pasos a dar son los siguientes:

1- Certificación de la Junta Central Electoral

2- Certificación de Baja

3- Foto 2 x 2 en un CD

Aun que son trámites puramente simples a muchas personas se les hace difícil debido a la carencia de conocimientos procesales, la realidad es que muchos de los trámites antes mencionados son largos y tediosos, por lo que recomendamos en la mayoría de los casos, buscar asesoramiento legal para así solucionar su problema.

Lic. Aldo Peguero para Ensegundos.net

Oficina de abogados Peguero & Ravelo Asociados.

Av. Independencia No. 201, edificio Buenaventura Suite 310, Gazcue, D.N.

Tel. 809-686-7196 Cel. 809-862-1269 / 809-865-2087