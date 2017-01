10 Lugares que ya no existen en República Dominicana

No importa que edad tenga, seguramente hay un lugar que frecuentaba que ya no existe. Puede ser una tienda, un restaurante o un parque de diversiones. Algunos son recuerdos de la niñez y otros de la adultez temprana. Aquí una lista nostálgica de lugares que ya no existen excepto en la memoria.

1. Quisqueya Park

El Quisqueya Park era un parque de atracciones permanentes establecido en la ciudad de Santo Domingo para la década de los 80. Localizado específicamente en lo que hoy día es el Conservatorio Nacional de Música, calle Cesar Nicolás Pensón, entre Bolivar y Alma Mater.

El parque permaneció casi un década funcionando y fue hasta el 1992 , quien creció motivada por los paseos al Quisqueya Park. atracciones fueron: El Súper 8, la Alfombra Mágica, el Toro Mecánico, la Casa del Terror, los Carritos Chocones, la Estrella, la Barquita, entre otros.

La muerte accidental de una niña en una de las atracciones fue muy influyente en la pérdida de popularidad del Quisqueya Park, con el tiempo se hizo poco sustentable y llevo a la quiebra el negocio.

2. Tropi Burguer

Ubicado en la 27 de febrero casi esquina Tiradentes, fue el primer lugar de comidas rápidas del país, (hoy una agencia de vehículo) a tal punto que un segunda sucursal fue inaugurado en la Winton Churcuill. (hoy Burger King)

“Siempre es domingo en Tropi Burger, siempre hay sabor y alegría, en Tropi Burger todos los días tienen sabor a domingo”.

El comercial los hacia Robertico Salcedo: “es bueno y nutritivo comer en TropiBurger, – “yo celebro mis cumpleaños aquí”.

3. Arcadas

Centro de diversiones en la Av. Churchill luego de cerrado el Quisqueya Park, duro 11 años y fue demolido para dar paso a Blue Mall

4. Bulevar de la 27

El paseo, inaugurado en marzo del 1999, ocupa casi un kilómetro de largo pasando por encima de “El Túnel” ubicado entre las avenidas Abraham Lincoln y Winston Churchill. Era una obra hermosa, un sitio que durante un tiempo fue escenario para eventos y presentaciones artísticas. Pantallas lumínicas en ambos extremos, una máquina para proyectar rayos láser desde la torre del reloj, casetas para la venta de periódicos, revistas, bebidas, comestibles, y un espacio para la realización de eventos artísticos y culturales. Fue dotado de un gobernador y de un patronado que velaría por el buen funcionamiento del atractivo lugar. Hasta muchachas policía de tránsito habían en el lugar, que regulaban la entrada y salida de los visitantes.

Todo un sueño que se desvaneció al poco tiempo, cuando comenzaron los problemas de la falta de parqueo, de control y de eficacia en el manejo del lugar. Las primeras en dañarse fueron las pantallas gigantes, que como fueron ‘’obras del estado’’ no tuvieron reparación.

5. La Posada Cibaeña



Parada que operaba mucho antes de que surgiera Plaza Jacaranda en la autopista Duarte, por las inmediaciones de Bonao, era una parada obligatoria por el trayecto Santo Domingo Santiago se tomaba casi 4 horas y los autobuses y vehículos se detenían en ese lugar cerró sus locales en 1997. Todavía hay gente que recuerda con nostalgia al pasar en la autopista al ver sus ruinas.

6. Palacio del Cine (Av. 27 de Febrero)

Famoso cine en la 27 de febrero, en Santo Domingo, era un placer y un lujo ir a ese cine y pedir la Sala C, era la mas amplia con una pantalla totalmente mas horizontal que vertical. Al salir del cine estaba ahi, Burguer King y podias compartir en familia. Luego de construir el Bulevar de la 27, este fue clausurado.

7. Erminia y Felix Cache

Famosísimos prostíbulos uno al lado del otro en Villas Agrícolas, según cuentan, guarda historias que incluyen a figuras políticas. El cierre del lugar ocurrió porque los administradores aceptaron a Cristo en su Corazón. Que bendición !!!

8. Ambis

Discoteca súper pegada en las afuera de Santiago de los Caballeros, donde se anunciaba el escenario de los Triunfadores. Escenarios para merengueros y bachateros.

9. El súper Asturias

Famoso supermercado casi al lado del Palacio del Cine de la 27, comprar en ese lugar era una maravillas, usabas el ascensor, completamente de Cristal y podías ver parte de la Ciudad, con tus tres tiendas por departamento, ubicado la tercera planta la tienda Kristal, (todo en cristalerías) te asombrabas y pasabas horas y horas viendo la majestuosidad de ese centro comercial. después de ser clausurado luego de muchos años funciona CONFORAMA

comercial del 1990 del Super Asturias

10. Columbus Aqua Park,

Fue el parque acuático más grande del Caribe, ubicado en Sosua Puerto Plata, fue inaugurado en el año 1997, con atracciones para personas de todas las edades, los niños se podía divertir con juegos bastante tranquilos, y los adultos que gustan de un poco más de adrenalina podían disfrutar de algunos enormes toboganes de agua en los que se alcanzan velocidades de hasta 75 KM/h, lista gracias a israelvalenzuela.com.

En el año 2011 un fuego consume los toboganes del famoso park.