Video: A Cheddy García hay que buscarle 1 millón de pesos por película

Santo Domingo, República Dominicana. Cheddy García confirmó a Ensegundos.do que hace tiempo no cobra la suma de un millón de pesos por película y que su cotización en el mercado cinematográfico está cerca de los dos millones, aunque aclaró que es flexible en cuanto a su tarifa, esto cuando se trata de guiones muy interesantes o dramas que le sumen a su carreta.

“No estamos en un millón ya, estamos más allá, yo no me puedo quedar la vida entera ganando un millón, por Dios…. ” dijo ante la cámara de Ensegundos.tv, aclarando ahí mismo lo siguiente “Acuérdate que soy un actriz de películas de arte, entonces hay películas que no tienen esos presupuestos pero tienen unos guiones buenísimos y yo como artista estoy obligada a apoyar nuestro cine. ” Explicó la humorista.

Sobre el su supuesta salida del programa “Más Roberto” dijo que todo se trataba de una chanza.

Al de su futuro inmediato comentó que para el año entrante vuelve con otros reality shows dado el auge que tomó “La casa de mamá”

Cheddy García aprovechó el momento de la conversación realizada en el camerino de Tele Antillas, canal 2, para negar haberse realizado una operación para el levantamiento de los senos y que simplemente se rellena con periódico para aparentar…

Disfrute de la entrevista de Ensegundos.tv