Carlos Peña lamenta que Danilo haya observado el aborto en el Código Penal

Luego de que el Poder Ejecutivo devolviera el Código Penal Dominicano con observaciones a tres causales en el tema del aborto, el comentarista Carlos Peña expresó indignación y además sostuvo que no puede una ley orgánica modificar lo que establece el artículo 37 de la Constitución sobre el derecho a la vida.

“Se desplazan muchos temas de mucha importancia por este que no puede ser modificado en los niveles legislativos en que nos encontramos, una ley no puede orgánica no puede versar sobre la Constitución y el legislador le dio un rango universal en el artículo 37 de la Constitución”, indicó.

Carlos Peña, un firme detractor del aborto en todas las circunstancias, sostuvo que el único procedimiento válido es que el Ejecutivo llame a los legisladores para que se constituyan en Asamblea Revisora y modifiquen la Constitución.

Apeló a quienes se consideran discípulos de Juan Bosch y a quienes se consideran progresistas, aferrándose a lo que decía el fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “que el principal derecho de todo ser humano es el derecho a la vida”.

“Nunca he escuchado a ningún humano abortado promoviendo el aborto, todos han nacido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, dijo en tono irónico.

Peña deploró que cuando los legisladores estaban conociendo el Código y lo sometieron de la forma que lo hicieron, prácticamente se les aceptó lo que estaban haciendo.

“Si ustedes se respetan y tienen el más mínimo criterio del papel histórico que les toca jugar, deben definir qué son, si títeres, muchachos que los mueven o si son personas con criterio propio”, manifestó.

Finalmente advirtió a los legisladores que dar aquiescencia a esa situación los dejaría ante la población como personas sin carácter.

Fuente z101digital.com/ Patricia Pérez Díaz