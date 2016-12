Fotos: La mujer que alocó a Crazy Desing y amenazó a Sandra Berrocal

Santo Domingo. Mucho se ha comentado en el ambiente de la farándula la supuesta amenaza de muerte que recibió la presentadora de televisión Sandra Berrocal.

La joven señalada es venezolana y se identifica en la red social de Instagram como “Blackbarbievzla”, esta belleza hizo perder la cabeza a Crazy Desing, esposo de Sandra, quien se encuentra embarazada.

A continuación presentamos unas cuantas fotos de la chica:

La cuenta de la dama es instagram.com/blackbarbievzla

Indica el periódico Listín Diario que todo inició cuando la modelo envió un mensaje a Crazy Design por Instagram, donde le explicaba que tenía en su poder una fotografía de Berrocal comprometedora.

Sin saber que Sandra de vez en cuando maneja las redes sociales de su esposo descubrió el mensaje y decidió enfrentarla. Es en ese momento cuando “Black Barbie” supuestamente la amenaza.

Previo a eso, Crazy Design en un extenso mensaje publicado en Instagram le pide perdón a Berrocal por haber fallado como hombre.

“Quiero pedirte perdón públicamente y decirte que sí admito mi error como todo hombre al fin, pero quiero que sepas que ninguna mujer de la calle va a desenfocar de lo que tú y yo queremos, nadie”, dice el mensaje del exponente urbano dirigido a la presentadora del programa “De extremo a extremo” (canal 15).

Luego agrega: “Inmediatamente te conocí me di cuenta que me ibas a traer un problema y al jamás querer volverla a ver ella se encargó de hacer daño, de estar hablando de mi pareja”, dice parte del mensaje de Design.

En ese orden, el intérprete urbano que se encuentra en Europa aseguró que hay “mujeres de la calle que quieren coger puesto y el trono que uno como hombre le da por encima de todas las cosas en tener una mujer, una pareja de su casa que es algo intocable”.

Sin embargo, apunta el cantante santiaguero que tras la insistencia de la mujer, que sería la venezolana, quiso hablar públicamente sobre su fallo.

“No quiero hacerme la víctima pero sí quiero decir que mi familia siempre ha sido algo intocable, que trabajo para mi familia que estoy en este país para el futuro de ella, no para que personas como tú no quieran venir a querer destruir algo que me ha costado todo para tenerla y más ahora con hijo que dale gracias a Dios ni a mi mujer ni a mi hijo le pase algo”.

