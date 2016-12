Ito Bisonó revela Danilo Medina fue quien puso a Quique Antún como presidente del PRSC

El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor (Ito) Bisonó, reveló que el mandatario Danilo Medina Sánchez fue quien puso a Federico (Quique) Antún Batlle como presidente de la estructura Balaguerísta, por lo que su accionar en la dirigencia de la organización debe ser cuestionado.



Ito Bisonó expresó que a diferencia de otros compañeros del partido rojo él nunca ha obtenido un cargo por acuerdos con el gobierno. Asimismo, negó que sea un plan del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la decisión de suspender de esa organización política a Antún Batlle, como afirmara el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino por irregularidades en la gestión de Quique. “No estamos financiados por el administración de Medina ni es necesario”, manifestó.

Entrevistado por el periodista Salvador Holguín en el programa Hilando Fino que se transmite por Teleradio América canal 45 de 8 a 9 AM, el alto dirigente político Bisonó indicó que no ha excluido ni votado a ningún reformista, debido a que su objetivo no es dañar al PRSC sino crear una identidad independiente. Añadió que realizará los cambios que demandan los estatutos partidarios.

Subrayó que sólo la confianza en el electorado y los demás sectores de la vida nacional, le puede devolver la credibilidad al Partido Reformista de cara a las elecciones del año 2020.