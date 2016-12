El Mayor y El Alfa, se hacen amigos y quieren grabar juntos

Los exponentes urbanos El Alfa y El Mayor se han dado a conocer públicamente como dos rivales musicalmente hablando, llegando a insultarse no sólo a través de sus canciones, sino en redes sociales, sin embargo parece que esta vez pudiera haber un encuentro e incluso una colaboración entre ambos.

Así lo hizo saber Emmanuel Reyes, mejor conocido como El Mayor Clásico mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde expresa su interés de dejar los problemas atrás, siempre y cuando se haga de manera pública y que haya una colaboración para cerrar el ciclo.

“…Yo soy el que siempre ha buscado la paz, tú siempre (últimamente) te has dedicado a tirarme,…nunca te he tirado dizque en sí… ¿quieres que dejemos las cosas aquí? ok dejemos las cosas aquí, pero primero vamos a vernos a un estudio para que hablemos como dos hombres, y de ahí surja la paz…, que no se vea que es una falacia por Instagram, dijo el intérprete urbano en respuesta a las declaraciones de El Alfa, donde le pedía que dejaran todo atrás.

“Dejemos todo atrás”, publicó Emanuel Herrera Batista conocido como El Alfa con una captura del vídeo publicado en “alofokemusic.net”, donde expresa que quiere dar un rumbo diferente a su vida y dejar los errores atrás, incluyendo sus conflictos con El Mayor. “ Mayor por favor vamos a grabar juntos por el movimiento, la gente nos quiere ver juntos”, exclamó.

Habrá que esperar si esto se quedará en palabras o lo llevaran a la practica.