Las 40 canciones que más sonaron en 2016, según el Chequeador.com

El ambiente musical Dominicano, en el 2016 estuvo cargado de muchas variables y la radio no es ajena a esa realidad y es así que por tercer año consecutivo Chequeador.com, realizó este pasado domingo 25, a través de Teleuniverso canal 29, la presentación de las 40 canciones que mas sonaron en todo año.

Este año la primera posición la ocuparon Los Hermanos Rosario, con su pegajoso merengue “Los hombres de dá” con mas de 23,601 tocadas, mientras que la segunda posición, la ocupa la salsa, “Aprenderé” interpretada por Alex Matos, con mas de 23,340 tocadas y en la tercera posición, Raulín Rodríguez, con su bachata titulada “Sin temor” obteniendo mas de 22,600 tocadas.

En este año, el genero bachata quedo líder dentro del Top 40, con 16 bachatas, seguido con 13 temas urbanos, 7 salsas y 4 merengues.

Chequeador.com, un sistema de chequeo digital de música en República Dominicana, donde se revisan las principales emisoras radiales Dominicanas, en base a un novedoso sistema digital de detención de audios.

Anthony Santos, fue el artista con mas tocadas a nivel general, tomando en cuenta la cantidad actual que tiene de temas sonando al mismo tiempo, logrando llegar a la suma de mas de 60,614 tocadas.

Como siempre producción del espacio estuvo a cargo de Alexis Gómez, director del Chequeador.com, ahora arribando a su tercer año consecutivo realizando este top 40, donde se incluyen todos los géneros de la música tropical.

Esta versión tuvo el ingrediente especial de las opiniones de importantes figuras de entretenimiento como los son, Fausto Polanco, del periódico El Día, así como del Nacional, el periodista José Antonio Aybar, del Listín Diario, Ramón Almánzar y Emelyn Baldera, del área norte Marilyn Ventura, del periódico La Información, mientras que de la ciudad de New York tomaron participación, Aldo Arjona, de la pagina Mente a Nah y Típico Head, también Luis Henríquez, Agustín de la Cruz. Y como conocedor del genero urbano el Locutor Brea Frank y Candido Felipe (Yen Yen).

A continuación el listado oficial de Chequeador.com con las 40 canciones más sonadas en el país durante el 2016:

1- Los Hermanos Rosario – Los Hombres De Edad – 23,601

2- Alex Matos – Aprenderé – 23,400

3- Raulin Rodríguez – Sin temor – 22,600

4- Elvis Martínez – Esto Se Llama Amor – 20,417

5- Yiyo Sarante – Un Corazón De Acero – 17,402

6- Zacarías Ferreira – Diez Segundos – 16,283

7- Eddy Herrera – Tu Me Tienes Mal – 16,189

8- Chiquito Team Band – Punto Y Aparte – 16,037

9- Yiyo Sarante – Lo Hago Con La Mano – 15,595

10- Chiquito Team Band – Llamada De Mi Ex – 14,609

11- Frank Reyes – Lejos De Tu Vida – 14,511

12- Prince Royce – Culpa Al Corazón – 14,277

13- Farruko – Obsesionado – 13,643

14- Revolución Salsera – Mi Princesa – 13,542

15- Shadow Blow – Tu Amor El Mio – 13,416

16- Héctor Acosta – O Te Vas Tu O Me Voy Yo – 13,306

17- Farruko – Chillax – 13,195

18- Anthony Santos – Quien Pudo Ser – 13,014

19- Eddy Herrera – Que Te Vaya Bien – 12,954

20- Enrique Iglesias Feat. Wisin – Duele El Corazón – 11,861

21- Mark B Feat. Gabriel – Playa Y Arena – 11,651

22- Anthony Santos – Necesito De Ti – 11,640

23- Arcángel – 50 Sombras De Austin – 11,291

24- Monchy Capricho – Y Te Saque Lo Pie – 11,201

25- Frank Reyes – Como Sanar – 11,101

26- Don Omar – Gozadera – 10,775

27- Zacarías Ferreira – La Mejor De Todas – 10,703

28- J Balvin – Bobo – 10,614

29- Chino & Nacho – Andas En Mi Cabeza – 10,337

30- Daddy Yankee – Shaky Shaky – 10,130

31- El Nene La Amenaza Feat. Don Miguelo – Sin Maquillaje – 9,929

32- Joe Veras Feat. Alex Don – El Amor De Mi Vida – 9,778

33- Anthony Santos – El Eco De Tu Adiós – 9,771

34- Manny Soundz – Lloro Por Ti – 9,589

35- El Chaval De La Bachata – No Soy Tu Marido – 9,580

36- Crazy Design – Ahora Que Te Vas – 9,564

37- J Balvin – Sorry Latino – 9,537

38- Anzel – Pídeme – 9,358

39- Toby Love – No Le Eches La Culpa – 9,048

40- Raulin Rodríguez – Como Serás Tu – 9,001