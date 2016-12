Un maldito abuso

Esto lo escribió el promotor Luis Medrano desde su cuenta de Facebook:

DIC 26= 2016= Ayer como cada año me fui a mi pueblo Yaguate un municipio de San Cristóbal, ahí nací y crecí, adoro mi pequeña ciudad, claro que fui a comerme esa tradicional cena “calentá” del día después, estando en la galería de mi tía Milán paso un muy apreciado amigo Domingo quien es junto a su familia una de esas personas golpeada por la pobreza extrema, un hombre de trabajo, querido por todo el pueblo, heredó de su padre quien también sufrió los embates de la pobreza el trabajo de recoger la basura del pueblo, su padre comenzó a los 15 años como empleado de la alcaldía recogiendo basura hasta la hora de su muerte, duro más de 60 años en esa labores, su hijo Dominguito heredó su puesto a la misma edad de su padre.

Hoy 47 años después que todos los alcaldes de todos los partidos han respetado a Dominguito al ir a cobrar a la alcaldía la nueva alcaldesa del PLD le dice que el no aparece en la nómina, yo me pregunto como cobro durante 47 años mi querido amigo Dominguito? Que tipo de persona, que nivel de solidaridad y susceptibilidad tiene esa Señora alcaldesa? Ella al parecer no es de Yaguate? No conoce a ese humilde obrero, ese laborioso y eficiente servidor público que ha dejado toda una vida en las madrugadas bregando con todo los tipos de desperdicios, trabajando sin ningún tipo de protección, entregando su niñez, su adolescencia, su juventud y su adultez al más inhumano y peor trabajo del mundo, un jornalero que hoy no cenó y se pasó la noche del 24 de diciembre llorando de impotencia, derrotado por la arrogancia y la prepotencia, por el alto nivel de maltrato de una alcaldesa que no conoce la humildad, Oh Señor hasta cuando los excluidos seguirán siendo maltratados, apiade y ora por ellos, por un hombre de trabajo como Domingo,. Bendito sea Dios., Luis Medrano.