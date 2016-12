Estrenos y salidas de Netflix para enero 2017

El año nuevo viene cargado de estrenos en Netflix. En total son 14 producciones originales del servicio por Internet entre las que destacan, Una serie de eventos desafortunados, producción basada en la colección de libros de Lemony Snicket.

Pero como Netflix tendrá nuevas producciones perderá el derecho de transmitir películas como Analyze Me, Driver, Amelie, V for Vendetta, Good Will Hunting, Pulp Fiction, The English Patient, así que sería buena aprovechar estas fiestas para ver por primera vez (o darle un repaso) a estas obras.

A continuación la lista de estrenos y salidas de Netflix para el primer mes del 2017:

(Video) Adelanto de Shadowhunters: The Mortal Instruments de Netflix

A pesar de una impresionante traición, durante la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Clary y los Cazadores de Sombras se enfrentan contra el nuevo ejército de Valentine para determinar el destino final del Mundo de las Sombras.

‘One Day at a Time’. Primera temporada, 6 de enero.

(Video) Adelanto de ‘One Day at a Time’

Una reinvención del clásico de Norman Lear, que se centra en una familia cubano americana, donde la heroína es una exmilitar y recién separada mamá, interpretada por Justina Machado.

La mujer se enfrenta a una nueva vida como soltera, mientras educa a su radical hija adolescente y a su popular y sociable hijo preadolescente, con la “ayuda” de su anticuada madre cubana (Rita Moreno) y de su amigo -sin beneficios- y administrador del edificio, Schneider.

‘A Golpe de Monedas’, 6 de enero.

Cuando una crisis amenaza con destruir su escuela secundaria, cuatro adolescentes organizan un atrevido plan para recaudar $10 millones. ¿El primer paso? Irrumpir en la Casa de Moneda de Estados Unidos. Mas información en Nación.