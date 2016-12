Le fue bien a Enrique Quailey este 2016

El actor y conductor de televisión Enrique Quailey cierra el año de buena forma como embajador de marcas que lo posicionan como figura fresca y talentosa.

Marcas como Orange, Coca Cola, MG British Motors y Prudence han escogido a Quailey como la imagen que transmite al público la comunicación de sus actividades, activaciones y plataformas que han hecho de este 2016 un excelente año para el comunicador.

Asimismo, es la imagen de la empresa British Motors, importador oficial para República Dominicana de la marca Morris Garage MG, y uno de los importadores y distribuidores más exclusivos de marcas internacionales en la República Dominicana.

El carismático comunicador también representa a la marca de los conocidos preservativos Prudence, en la que funge como influenciador de la misma, llevando un mensaje positivo y de valor, tanto en la prevención de enfermedades, como de respeto y amor a la pareja, invitando a los hombres a planificar y disfrutar sus momentos de placer con responsabilidad.

“Gracias a Dios este 2016 laboralmente ha finalizado muy bien, estable, tranquilo, porque he enfatizado alianzas concretas con diversas marcas que me han incorporado en su casa y me han dado la confianza de transmitir al público la calidad y los servicios que ellos ofrecen”, expresó Quailey.

Actualmente Quailey pertenece al elenco del programa “Qué Chévere es Saber” que se transmite en Telesistema, canal 11, y de lunes a viernes en Super Canal 33 para la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Sin adelantar mucho, Quailey afirma que para el 2017, además de mantener esta línea como comunicador e “influencer” de redes sociales, cuenta con diferentes proyectos a desarrollar en el área teatral y cinematográfica, por lo que espera mantenerse muy ocupado.