Así le respondió Donald Trump a Barack Obama

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, le respondió al mandatario Barack Obama, quien ayer declaró en una entrevista que si postulaba nuevamente a las elecciones, hubiera vencido al republicano. Ante ello, el multimillonario declaró en su cuenta de Twitter que “no hay manera” de que eso hubiera ocurrido.

Trump publicó: “El presidente Obama dijo que piensa que me hubiera ganado (en las elecciones). Él dice eso pero yo digo NO HAY MANERA – menos trabajos, Estado Islámico, Obama Care, etc.”.

Las declaraciones de Trump se dan luego de que Barack Obama declaró que hubiera ganado en las elecciones del pasado 8 de noviembre debido a que los estadounidenses apoyan “la esperanza y el cambio” que lo llevó a la victoria en su campaña del 2008.

“Confío de esta visión porque si hubiera postulado y hubiera articulado esta visión, creo que hubiera movilizado a la mayoría de americanos para apoyarla”, declaró Obama.

