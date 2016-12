Pércival Peña pide a Danilo Medina entregar a funcionarios que recibieron soborno

El general retirado Rafael Pércival Peña pidió hoy al presidente Danilo Medina que entregue a los funcionarios que recibieron soborno y que “son delincuentes”.

“Así como yo le he pedido a mi hijo que se entregue, yo también quiero pedirle al Presidente que entregue a los funcionarios que recibieron soborno, que son delincuentes y que deben ser sometidos a la justicia, así como Jhon también debe ser sometido a la justicia”, indicó el general Percival.

Durante una llamada telefónica a Noticias SIN, Percival Peña exhortó a su hijo, John Percival Matos quién se encuentra prófugo, que se entregue a las autoridades.

“Yo lo único que quiero decirle al pueblo dominicano que está viviendo este episodio que ha estremecido la nación, y que ya yo le he pedido que se entregara. Pero hay un nuevo ingrediente, es que ayer todos esos funcionarios con su casaca de guacamayo, ahí en el Palacio se reunieron y que dijeron que lo iban a buscar vivo o muerto, yo no creo que eso no es repartir justicia”, expresó.

“Al pueblo dominicano que tenga feliz Navidad y bendiciones, que nosotros estamos preparados para lo peor. Dios sabe lo que está haciendo, y nosotros entendemos que Él obra todo para su bien”, añadió Percival.

El Ministerio Público identificó ayer a John Percival Matos y Brayan Peter Félix Paulino como las personas que junto a otras dos ,hasta el momento desconocidas, asaltaron la noche de este lunes una sucursal del Banco Popular ubicada en el centro comercial Plaza Lama.

Fuente Eldia.com.do/ Awilda Cuello