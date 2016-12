Un especial de TV sobre la venta de “Los Tres Brazos”

Santo Domingo. Una investigación periodística relevó que el barrio de “Tres Brazos” fue vendido por el Estado a una empresa por la suma de 72 millones de pesos.

A raíz de este nuevo escándalo de corrupción los programas El Día, Uno más Uno, Cuentas Claras, Enfoque Matinal y la Unión de Emisoras Católicas, estarán realizando una transmisión especial abordando esta situación que afecta miles de personas.

Bajo el titulo de “Brazos solidarios:La venta de un barrio”, los periodistas Huchi Lora, Amelia Deschamps, Juan Bolívar Díaz, José Monegro y Altagracia Salazar estarán en vivo desde las 6:30 AM hasta las 8:00 AM desde el sector de los “Tres Brazos” realizando un esfuerzo conjunto en pro de la transparencia ya que el gobierno no ha dado respuesta alguna ante el caso.

Corde vendió una parte de Los Tres Brazos a $21 pesos el metro.

A parte de vender la parcela 153-A-2 (con 910,054 mts²) que abarca la mayor parte del sector Los Tres Brazos, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) también cedió a la compañía Inversiones Fernández Parache (Infepa) otras dos parcelas correspondientes a esa demarcación por un monto de RD$8 millones. bit.ly/2gS4Pv5