La joven brasileña denominada la “albañil más sexy del mundo”

Estas semanas se ha viralizado un video en Facebook. En el archivo se puede ver a una mujer trabajando arduamente en una construcción en Brasil.

La mujer se llama Mayra Barbosa y vive en la ciudad de San Pablo. La razón por la cuál el video tuvo tanta repercusión es por la increíble belleza de la mujer.

Su video ha superado los 20 millones de vistas por lo que ha sido calificada como la albañil más sexy del mundo.

En el video la joven aparece recogiendo cemento con una pala para construir una pared, como lo haría cualquier hombre.

La bella trabajadora, ha recibido miles de halagos y piropos en las redes sociales por su belleza, sensualidad y tenacidad para realizar un trabajo tan pesado, que la sociedad ha etiquetado como un trabajo para hombres únicamente.

Mayra expresó en una publicación en su perfil de Facebook: “No veas esta cara bonita y pienses que porque soy así no puedo cuidar de mi vida o mi trabajo, yo no me quedo recostada esperando por un hombre”.

La historia de Mayra se ha viralizado y, aunque ella asegura que es feliz trabajando en la construcción, muchos piden que se dedique al modelaje e incluso la han cuestionado por su trabajo.

Mira el video: