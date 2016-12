Percival Peña dice que enterrará a su hijo en paz

El general retirado Rafael Pércival Peña, padre del exteniente John Emilio Percival Matos abatido a tiros por la Policía en una cabaña de Bonao el miércoles, afirmó que no emprenderá acciones legales contra los asesinos ni contra quienes estaban detrás del grupo que supuestamente lideraba.

Mientras esperaba el cadáver del exmilitar en el hospital Marcelino Vélez Santana, de Herrera, en Santo Domingo Oeste, Percival Peña respondió preguntas de los periodistas y declaró que estaba preparado para lo peor.

“Ya eso pasó, ya está fusilado, el ultimátum se cumplió, tenemos que seguir adelante, le pedimos que no hubiera derramamiento de sangre, ya yo quiero llorar a mi hijo tranquilo y enterrarlo”, dijo el exoficial y abogado.

“No voy a hacer nada, está bien, no hay problema. No será mi actitud, voy en paz a enterrar a mi hijo, lo que queremos es enterrarlo”, precisó al ser cuestionado si emprendería acciones legales por la muerte de Percival Matos.Según afirmó, su hijo lo habrían matado porque no querían que se supiera quién “estaba arriba”. Sostuvo que solo quienes pueden tienen bombas lacrimógenas.

Al enfatizar que otros estaban detrás del grupo al que se endilgaba la dirección de Percival Matos, manifestó: “Y esta banda metiéndose a bancos, robando sin capuchas, sin esconder rostros, nos quiere decir que estaban enviando una señal a la sociedad dominicana, que está corrompida y perversa”.

El exteniente de la Fuerza Aérea era perseguido por el asalto a una sucursal del Banco Popular en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero esquina Winston Churchill, en la capital, de donde un grupo de asaltantes cargó con dos valijas con 3.7 millones de pesos y 25 mil dólares, y dejaron dos guardianes heridos.

También se le atribuye los asaltos a una entidad bancaria en la tienda La Sirena de Villa Mella y a un camión de transporte de valores en la plaza Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional, donde se llevaron cuatro valijas con dinero, mataron un guardián e hierieron a otro.

