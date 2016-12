Dueño de empresa que compró “Los tres brazos” es prestamista de Miguel Vargas

José de Pool Dominici, socio mayoritario de la empresa Titulatec, que lleva a cabo la venta de los terrenos de Los Tres Brazos, ha sido financista del canciller Miguel Vargas Maldonado y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al que llegó a prestarle “de manera urgente y sin garantías”.

Así lo manifestó De Pool Dominici en una carta pública que en 2010 dirigió al dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara. En la misiva expone que tiene relaciones profesionales, empresariales y de amistad con Vargas Maldonado, y que las ha mantenido con el tiempo y con recíproca lealtad.

Vía telefónica, el empresario explicó a la periodista Tania Molina Diario Libre esas relaciones, que van más allá de las funciones de director administrativo que desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que desempeñó en el Ministerio de Obras Públicas cuando Vargas Maldonado dirigió esa dependencia.

“El mundo financiero y económico de República Dominicana sabe que yo soy un profesional que duré por lo menos 25 o 30 años en la banca nacional. Y al ingeniero Miguel Vargas lo conocí en el año 84, cuando él acababa de salir de dirigir la CAASD y yo era gerente general del Banco Hipotecario Bancomercio. Inmediatamente nos conocimos, yo prestándole por el banco, y a partir de ahí, entablamos una relación profesional de tipo económica, y con el tiempo seguimos siendo amigos. En una ocasión, estuvimos juntos en una institución que él era parte; hemos hecho negocios inmobiliarios juntos, pero no reburujados, donde él tiene su empresa constructora que todo el mundo conoce, y yo tengo mi empresa de intermediación inmobiliaria donde, si vendía ganaba y si no vendía, no ganaba”, detalla.

También hace referencia a las relaciones de amistad que mantiene con el Canciller, con quien ha compartido en actividades de trabajo, festejos y “hasta nuestro ´traguito´ nos hemos tomado juntos. Yo he comido en su casa y él ha comido en la mía”.

Luego, De Pool Dominici reitera que Vargas Maldonado, no tiene nada que ver con el proyecto de venta que desarrollan en Los Tres Brazos y que el miércoles, el presidente de la República, Danilo Medina, mandó a detener mediante el Decreto 392-16.

De Marino López Cuevas, persona que figura como socio de la empresa Titulatec en el registro de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), dice que es un gran amigo que le ha dado soporte económico, “no de ahora, sino desde que él tenía un carrito para vender sandwiches de pierna, en lo que hoy es Adrian Tropical”.

Dice que el dueño de Adrian se ha mantenido dándole soporte de amistad y, cuando lo ha necesitado, económicamente.

Pero aclara que él es el gerente general y accionista mayoritario de Titulatec, en la que López Cueva es socio porque lo invitó a que le colaborara.

Dominici, que también es miembro del PRD, quiere aclarar que su empresa nunca ha hecho negocios con la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), sino que fue su asociada Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), y que ellos solo se unieron, en una alianza estratégica, para comercializar el 100% de los solares.