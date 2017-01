Samsung lanza los Galaxy A3, A5 y A7 con resistencia al agua

Samsung ha hecho su primera jugada de 2017. La compañía ha lanzado los Galaxy A3, Galaxy A5 y Galaxy A7 (2017), que como ya lo venían indicando algunos reportes estrenan resistencia al agua y al polvo IP68 — los mismos estándares de los Galaxy S7 y S7 Edge — en la gama media.

En un comunicado de prensa, la compañía explicó que la serie Galaxy A (2017) destaca por poseer una estructura metálica y una parte trasera en cristal 3D, que se inspira en el legado de los teléfonos más caros de la empresa y que asegura les hace muy fácil de sostener en la mano.

Los tres modelos vienen en colores negro, dorado, azul y melocotón. El A7, el más grande, viene en 5.7 pulgadas, con una batería de 3,600mAh y cámaras de 16 megapixeles.

El A5 es el mediano, y tiene una pantalla de 5.2 pulgadas, y las mismas cámaras del anterior. Por su parte, el A3 tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, una cámara trasera de 13 megapixeles y una frontal de 8 megapixeles.

Mientras que el A7 y el A5 tienen un procesador de ocho núcleos a 1.9GHz acompañado de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno, el A3 posee un chip de ocho núcleos a 1.6GHz, 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento; los tres modelos pueden ampliar su capacidad mediante microSD hasta 256GB.

Otro elemento diferenciador son las baterías. En el A5 encontramos una de 3,000mAh con carga rápida, mientras que en el A3 tenemos una de 2,350mAh. Ambos teléfonos se completan con USB Tipo C, NFC, Samsung Pay y sensor de huella dactilar.

Novedades de los Galaxy A3, A5 y A7

Samsung ha querido resaltar que esta es la primera oportunidad en la que estos dispositivos de la gama media incluyen resistencia al agua y al polvo. Asimismo tienen Samsung Pay y una carpeta de contenidos protegidos mediante autenticación biométrica.

La compañía dice que las baterías son de larga duración que serán fáciles de cargar gracias al cable USB Tipo C incorporado. Además, con la pantalla Always On Display, podremos consultar las notificaciones más importantes sin tener que desbloquear el teléfono, ahorrando tiempo y batería, informó Cnet.

Samsung dijo que los teléfonos estarán disponibles en Europa a principios de febrero. Es previsible que también sean mostrados en la feria de tecnología CES de Las Vegas, que da inicio esta semana.