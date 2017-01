Miriam Cruz regresa con “La Gran Tirana”

Santo Domingo. Como ya es una tradición cada inicio de año la cantante dominicana Miriam Cruz lanzará este miércoles 4 de enero en la radio nacional y de Estados Unidos “La Gran Tirana”, tema que formará parte de su nueva producción discográfica.

Con arreglos magistrales del productor y arreglista Ysrael Casado, “La Gran Tirana”, el éxito emblema de la controversial cantante La Lupe, es un contagioso merengue impregnado de ritmo, melodía y armonía.

Luego del éxito “Salí de ti”, el merengue de más proyección en el 2016, La Diva del Merengue regresa confiada en el trabajo que desplegará la empresa Lanhut Records para hacer de “La Gran Tirana” uno de los merengues más populares del 2017.

La Diva destaca en este nuevo tema por sus condiciones vocales, de la mano de un arreglo que hace de “La Gran Tirana” uno de los merengues que llegó para quedarse en la exitosa discográfica de Cruz.

“Este es uno de los trabajos más hermosos que he grabado en esta nueva etapa de mi carrera, me siento confiada en que será un éxito más, gracias al apoyo que siempre me ha dado el público que gusta de lo que hacemos con tanto amor”, destacó Miriam Cruz al referirse a “La Tirana”.

De su lado, Engel Landolfi, presidente de Lanhut Records, informó que Miriam Cruz se prepara para su primera gira de conciertos del 2017 por Europa, tocando escenarios de Alemania, donde iniciará el periplo, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Austria, Holanda e Islas Canarias.