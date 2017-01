¿Por qué Robin Williams no fue parte de la saga de Harry Potter?

Harry Potter se convirtió en el trampolín de nuevo jóvenes actores y una gran vitrina para los ya experimentados. Y lo fue exclusivamente para los talentos británicos.

Ni siquiera Robin Williams, fallecido en agosto de 2014, pudo obtener un papel en la saga de magia y hechicería.

En una nueva entrevista con The Huffington Post, la directora de reparto Janet Hirshenson reveló que Williams llamó el director Chris Columbus para probar el papel de Hagrid.

“Realmente quería estar en la película”, dijo Hirshenson argumentando que era un casting era solo para británicos. “Y una vez (Columbus) le dijo que no a Robin, que no iba a decirle sí a cualquier otra persona, eso es seguro. No pudo ser”, agregó.

De acuerdo con The Guardian , Williams mencionó su deseo por el rol “un par de veces” en 2001, cuando la primera cinta de Harry Potter estaba en producción.

Robbie Coltrane es quien se quedó con el papel de Hagrid. El resto es historia.