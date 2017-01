Sal García pide recursos económicos para ir a Miss Universo en Filipinas

Santo Domingo. En una carta dirigida a la población, Sal García, actual Miss República Dominicana, está pidiendo públicamente recursos económicos para costear el viaje a Filipinas donde se estará celebrando el certamen de Miss Universo.

En la comunicación, Sal aclara que está consciente de las prioridades que tiene el país y menciona los desastres naturales ocurridos en el Cibao.

A Continuación lo escrito por Sal García:

Hola: Soy Rosalba Abreu García conocida como Sal García, una joven de 24 años, nacida en el Municipio de Maimón en Bonao, República Dominicana, pero quiero contarles quien es Rosalba, soy una chica nacida en una familia humilde, sin grandes recursos desde pequeña fui aficionada al modelaje, siempre fui delgada y alta, lo cual me generaba burlas, en cambio pero no me rendí al obstáculo y me convertí en una joven estudiosa, apegada a su familia y de costumbres modestas pero decentes.

En mi adolescencia tuve la oportunidad como modelo, llegando a desfilar para algunos de los más prestigiosos diseñadores y casas de moda del mundo, incluyendo a Jean Paul Gaultier, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada, Carolina Herrera, Elie Saab, Naeem Khan, Oscar de la Renta, entre otras. Eso me llevo a soñar mas allá, con ser una digna representante de mi país en unos de los concursos mas prestigiosos del mundo como es Miss Universo, fue difícil pero logre la corona de mi país, lamentablemente encontré un obstáculo que ahora necesito sobre pasar, cuando gané, fui victima de Bullying por eso la empresa privada no me ha apoyado, hoy en día he hecho todos lo necesario para alcanzar y representar mi país, he con rigurosos ejercicios he transformado mi cuerpo, estoy estudiando ingles, oratoria, cultura general lo cual les permite ya estar a la altura necesaria y estoy segura de que lo puedo lograr.

Mi país también ha pasado por momentos difíciles de tragedias nacionales, al ser victimas de grandes inundaciones, que no ha permitir acceso al apoyo de patrocinadores. Ya que soy de estatus humilde no poseo la totalidad de los fondos para el viaje que debo emprender a representar a mi país a Filipinas este próximo 10 de enero, la organización dominicana ha hecho todo por apoyarme, pero no hemos logrado lo suficiente. Mi meta es alcanzable, yo se que si apoyas con tu aporte, se puede lograr. Las primeras 25 personas que nos apoyen con un pequeño aporte, les estaré regalando una foto autografiada por mi personalmente, además que compartiremos en vivo.

Para apoyar a sal este es el enlace Pages.giveforward.com/emergency/page-5997bn5