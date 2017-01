Vuelve “Solo merengue”

Los merengueros dominicanos protagonizarán el domingo 29 de enero la segunda edición del Súper Concierto “Solo Merengue”, que reunirá a más de 30 protagonistas del ritmo en la Plaza Juan Barón del Malecón de la capital dominicana.

En el evento los merengueros aprovecharán para celebrar el reconocimiento que le otorgó la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a República Dominicana al declarar el merengue como “Patrimonio inmaterial de la humanidad”.

“Solo Merengue”, con entrada gratuita, es coordinado por la asociación de Merengueros Siglo XXI, con la producción general del empresario Evelio Herrera, el mánager de los Hermano, Rosario René Solís, y Ehentertainment.

Entre los artistas confirmados figuran Johnny Ventura,Fernando Villalona, Hermanos Rosario, Héctor Acosta, Milly Quezada, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Kinito Méndez, Peña Suazo, Rubby Pérez, Juliana, Diómedes, Silvio Mora, Rafely Rosario, José Veras, Aníbal Bravo, Divas By Jiménez, Freddy Gerardo, Darys y Sin Fronteras, Jandy Ventura, Marcos Caminero, Chiqui Rodríguez, Carlos David, Tueska, Raffy Matías, Marcos Caminero, Krisspy, Yovanny Polanco, Cherito y The New York Band y otros.

El show será a partir de las 3:00 de la tarde, el cual tendrá una logística diseñada para que toda la familia pueda asistir a la plaza, que será totalmente cerrada para tener un control en los puntos de ingreso, anunciaron los organizadores.

El concierto gratuito es auspiciado por cerveza Presidente, Banreservas, SolomerengueFM, Ehentertainment, Hit’s 92, Zol 106.5, Escándalo FM 107.3, Neón 88.3, Dominicana FM., Supra FM, Caliente FM. Ritmo96, KQ94, Rumba 98.5, La Voz de las FFAA. Independencia FM. Telemicro, Digital15, Color Visión y Telesistema.

La primera edición de “Solo merengue” se realizó el 29 de noviembre del 2015 en la Plaza Juan Barón, por donde desfilaron estrellas de la talla de Johnny Ventura, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Rubby Pérez, Fernando Villalona, Kinito Méndez, Tueska, Wilfrido Vargas, Monchy Capricho, Diómedes, Divas by Jiménez, Silvio Mora, Jandy Ventura, Juliana, Aníbal Bravo, Dionis Fernández, Krisspy, Bonny Cepeda, Carlos David, Marcos Caminero, José Veras, Ramón Orlando, El Jeffrey, Rafely, Sin Fronteras, entre otras figuras de las más destacadas del ritmo.

La organización es de “Merengueros Siglo XXI”, que de esta manera rinde un homenaje a nuestra música con un espectáculo que no sólo demuestra la unión de un grupo de artistas y músicos dispuestos a dar lo mejor de sí, sino que también evidencia la fuerza y el poder que el merengue aún tiene dentro del gusto y la alegría de los dominicanos, siendo el ritmo más bailable del planeta.

“Será una gran fiesta para que la disfrute todo el pueblo dominicano”, explicaron los promotores de Merengueros Siglo XXI.

“Sólo Merengue” es un proyecto que nació el 21 de marzo del 2015, cuando algunos artistas y sus representantes fueron convocados por el legendario artista Johnny Ventura a su casa para tratar temas relacionados con el merengue.

En esa misma reunión nació la idea de crear un grupo o asociación, hoy bautizada Merengueros Siglo XXI, con la misión de llevar a cabo iniciativas que impulsen el género y lo mantengan con vigencia como el ritmo ADN del pueblo dominicano.