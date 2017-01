Donald Trump arremete contra Meryl Streep tras su discurso en los Golden Globes

La entrega de los Golden Globes, ocurrida anoche en Los Ángeles, California, estuvo llena de sorpresas. Pero poco momentos han levantado ámpula comolo ha hecho el discurso que pronunció la multipremiada actriz Meryl Streep, quien recibió el premio Cecil B. DeMille en homenaje a su carrera.

“Hubo una actuación que me dejó estupefacta este año”, dijo Streep al subir al podio. “No porque fue buena; no había nada de bueno en ella. Pero fue muy efectiva y logró su cometido. Se hizo con la intención de hacer a la audiencia reír y mostrar sus dientes”, dijo enigmática.

El comentario de Streep se refería no a una película o serie de televisión, sino a un incidente ocurrido en 2015 entre Trump y un reporte del New York

“Este instinto para humillar”, continuó la multilaureada actriz, “cuando está moldeado por alguien en una plataforma pública, por alguien poderoso, se filtra a la vida de todos, porque es como darle permiso a otros a hacer lo mismo”, aseguró la rubia, quien insistió en que la libertad de prensa deberá ser defendida bajo el mandato de Trump.

Las palabras de Streep fueron recibidas entre lágrimas y aplausos de los presentes en la ceremonia, muchos de ellos (como hizo referencia Streep) provenientes de diversos países.

Hacia las primeras horas del lunes, Trump recurrió a su cuenta de Twitter para expresarse de forma tajante: “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Golden Globes…”. “[Ella es una] Hillary flunky (sic) que perdió a lo grande”, agregó en un tuit consecutivo. “Por centécima vez: yo nunca me “burlé” de un reportero discapacitado ([yo] nunca haría eso) pero simplemente le mostré”.

En entrevista con el New York Times, Trump dijo no estar “sorprendido” por el discurso de Streep . “Yo nunca me burlé de nadie” aseguró. “Estaba cuestionando a un reportes que se puso nervioso porque había cambiado su historia”.

“La gente sigue diciendo que yo quise burlarme de las discapacidades del reportero, como si a Meryl Streep y a otros les importara, pero yo no hice tal cosa”, aseguró.

“Recuerden”, dijo para finalizar, “Meryl Streep introdujo a Hillary Clinton en la convención [Nacional Demócrata] y muchas de esas personas [presentes en los Golden Globes] apoyaban a Clinton”.

Fuente Terra.com