Las cosas no pintan bien en 2017

El año 2017 que recién comienza no pinta bien porque lo iniciamos con muchas perturbaciones, con un país inseguro e invivible, amenazado tanto por la delincuencia común que se ha adueñado de las calles, que actúa así por la desigualdad y la descomposición que impera en nuestra sociedad, como también por sectores que están descontentos y decepcionados con el presidente Danilo Medina quien le prometió seguir lo que estaba bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se había hecho en la República Dominicana.

Dentro de esas tres promesas que hizo el licenciado Danilo Medina cuando era candidato presidencial, que le creó una esperanza a los dominicanos, determinantes para la supervivencia de la vida democrática de la nación, primero estaba combatir la corrupción y no se ha hecho, no ha habido forma de que caigan presos los delincuentes de cuello blanco y corruptos, que en su mayoría son peledeistas porque son los que más han gobernado, segundo, un estado de derecho donde se imparta justicia igual para todos, cosa que tampoco se ha hecho, sólo son condenados los pobres infelices.

Y tercero inversión social en salud, educación y seguridad, no han sido suficiente los esfuerzos que se han hecho, por no decir un total fracaso, y lamentablemente el dinero que mueve esas áreas del gobierno lo maneja un grupito minúsculo de funcionarios, a eso se debe el estancamiento económico que hay en la nación morada, todos los recursos van a los mismos bolsillos, y los que tienen la dicha de participar como suplidores del estado lo quiebran porque no les pagan, al parecer el gobierno está quebrado.

A todo esto hay que agregarle la guerra interna en los principales partidos políticos que son los garantes de la estabilidad y democracia del país; el PLD, PRM, PRSC y PRD, desde ya está casado el pleito entre Danilo Medina y Leonel Fernández, uno que no quiere bajar del trono y el otro que desea volver a subirse, todo indica que le gustó cuando tenía “la ñoña puesta”. Hipólito Mejía y Luis Abinader que se están diputando quién se queda con el PRM, cuál es el líder de “la oposición” y quién será el candidato presidencial del 20.

En el PRSC Quique Antún que no está por dejarse quitar su partido por el gobierno del PLD y Danilo, que le quiere pasar factura por no apoyarlo en el 16, Ito Bisonó junto a Josecito Hazim que han sido usados de instrumentos para ejecutarlos, corriendo el riesgo de desaparecer del panorama político con lo poco que tienen, en el PRD las bases de esa organización partidaria sublevadas porque su presidente y “líder” le ha fallado, todo lo que ha conseguido es para él y su grupito muy selecto.

Finalmente los periodistas que no somos bocinas y nos hemos atrevido a cuestionar, criticar o denunciar las cosas que creemos que están mal en este gobierno de nuestro amigo Dani y del PLD, están presionando, comprando y amenazando a los dueños de medios de comunicación para que saquen a los comunicadores, y al que mejor tratan lo doblegan a “papeletazo limpio”, ofreciéndoles seis o diez veces más de lo que uno paga por el espacio, al que cede también le llenan el canal, periódico o emisora de anuncios bien pagados, por eso es que digo que las cosas no pintan bien para el 2017 y más allá, por lo que veo si esto no cambia nos vamos a joder todos, nos quedaremos sin partidos, sin medios, sin gobierno y sin país…

Por el periodista Salvador Holguín: Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.