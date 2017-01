Testigo del homicidio de Aquino Febrillet dice que “nunca he traicionado a nadie”

SANTO DOMINGO. Edward Montás, aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que acompañó al exrector Mateo Aquino Febrillet cuando fue asesinado a tiros, aseguró que su testimonio no variará cuando llegue el día del juicio de fondo.

Montás declaró en una rueda de prensa, realizada en su residencia en Los Cacicazgos, que “nunca ha traicionado a nadie”.

Video: Edward Montás dice por qué retiró la querella contra Blas Peralta

“Quien les habla nunca ha traicionado a nadie y el día de juicio de fondo cuando yo me pare a dar mis declaraciones, ahí se va a saber si yo soy traidor o no. No hay ninguna fuerza humana que me haga variar esa decisión”, sentenció.

Montás desestimó la demanda civil contra el principal acusado del homicidio de Aquino Febrillet, Blas Peralta, lo que ha sido cuestionado por diversos sectores de la sociedad dominicana, informó DL.

Montás sostuvo que dentro de la yipeta en la que murió Aquino Febrillet se encontraban otras cinco personas y que él ha sido el único que ha salido a hablar y a dar declaraciones, “las que están en las redes”.