Ángel Rondón reta le demuestren que repartió dinero de Odebrecht

El representante de la constructora Odebrecht, Ángel Rondón, retó a cualquier persona a que demuestre que entregó dinero para sobornar a funcionarios dominicanos para beneficiar a la la empresa brasileña con contratos millonarios en el país.

“En absoluto reto a cualquiera que yo le haya ofrecido y que me haya dicho que no, no me interesa ni mucho menos, digo tampoco era mi trabajo”, declaró el empresario Rondón.

El representante comercial de Odebrecht en el país dijo que recibía cada año una suma de dinero como pago por sus servicios a esa empresa y que durante el tiempo que trabajó para la multinacional brasileña recibió un monto aproximado al que indican las autoridades.



“Recibí más o menos seis millones de dólares al año por mis servicios, cómo crees que voy a compartir con otros funcionarios, a cambio de qué”, declaró el empresario dominicano a Noticias SIN.

Rondón aseguró que se presentará este miércoles ante la Procuraduría General de la República para defenderse de las acusaciones sobre la alegada repartición de los 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos .

Las declaraciones de Rondón fueron emitidas anoche.