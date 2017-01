OISOE dice hará casa a familia de suicida

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, aseguró hoy que el Gobierno construirá la vivienda prometida a la esposa y los hijos del arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó en un baño de esa entidad estatal.

La aclaración del funcionario obedece a que Pilar Montilla, viuda del fenecido arquitecto, denunciara que la casa ofrecida por el Gobierno luego del suicidio del profesional, ocurrido en setiembre de 2015, habría quedado “solo en palabras.

Pagán aseguró que ya se compró el solar en La Romana donde se erigirá la casa este año, el cual tiene una extensión de 200 metros, pero que previo hay que cumplir con algunos requisitos establecidos.

“Gracias a Dios ya tenemos el terreno. Se le va a cumplir con esa promesa, pero dentro de lo que dice la ley, dentro de lo que dice la ética profesional y dentro de lo que dice que no me voy a salir de lo que es correcto. Yo no voy a precipitarme en este proceso por más presión que se me haga”, advirtió Pagán al ser entrevistado por El Nacional.

Señaló además, que el mismo día del suceso, la entidad saldó los RD$7,475,415.44 pendientes con Rodríguez.

Pagán dijo que Gobierno ha venido ayudando con dinero a la viuda, incluso mostró fotos donde la OISOE le entrega varios cheques por ese concepto. Agregó que también ésta recibe una pensión de RD$50 mil cada mes.

