De Yelitza Lora a Robertico “No todas las mujeres se mueren por estar contigo”

Yelitza Lora, arremetió fuertemente contra el presentador de televisión Roberto Ángel Salcedo, al cual llamó cínico y “doble cara” tras sus recientes declaraciones.

Yelitza realizó un Live chat a través de Instagran en donde manifestó su descontento con Robertico y expresó lo siguiente: “Me da vergüenza tu egoísmo, me da vergüenza la forma en la que haces anillos, todo el mundo tiene derecho hacer sus grupitos pero lo tuyo es descabellado” expresa Lora en un pequeño clip difundido en las redes.

Bastante enojada la presentadora del espacio “Otra Cosa”, calificó de cínico al productor de cine, alegando que este no se muestra realmente como es y dejó entrever que no le interesa tener ninguna relación cercana con el conductor.

“Yo conozco perfectamente como te burlas de tanta gente y después con tu cara cínica le saludas. Como tu hablaste en esa antesala de ese periódico no es como tu hablas cada domingo, sé honesto con tu “fucking” espejo, que particularmente a mí Yelitza Lora, tu la tienes muy harta, no todo el mundo se compra con dinero Roberto Ángel, no todas las mujeres se mueren por estar contigo, no todo el mundo se muere por estar en tus proyectos” indicó.

Fuente El Día