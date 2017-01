Video: Roy Tabaré dice que Linette del Rosario le puso un cuchillo en el cuello

Santo Domingo. El compositor Roy Tabaré desea regresar a la República Dominicana, pero por la denuncia de violencia de género interpuesta por la expresentadora Linette Del Rosario sigue vigente y teme que al pisar sea detenido.

Ante esta situación Tabaré se sintió molesto por el apoyo que públicamente le dio el cronista deportivo a su exesposa revelando que supuestamente el mismo Mirabal fue víctima de la furia de Linette cuando en varias oportunidades de acuerdo a lo planteado por Roy, ella le agredió físicamente y que hay registros judiciales que así lo indican.

“Le estás haciendo el coro a ella cuando tu sabes muy bien que tu le hiciste una orden también a ella… Porque ella fue y te vandalizó la casa porque ella me lo dijo y eso está ahí a menos que lo borren, pero yo sé que no lo van a borrar, entonces una persona que atentó contra el cobarde de Franklin Mirabal con la mierda de Franklin Mirabal y que también lo hizo con el exesposo con el que duró 12 años le hizo exactamente lo mismo, ella me mordió la mano y me puso un cuchillo en la garganta ” expresó el artista en el programa Arte y Medio.

“Tengo 25 años de carrera y nunca he tenido un problema, yo lo que soy es loco, tengo los ojos grandes y habló expresivo, yo no soy reincidente, no puedo coger tres meses en prisión porque no hice nada.”

Tabaré llamó la atención de las autoridades para que presten atención a esta clase de casos donde la mujer abusa de la protección de la justicia.

“Soy inocente hasta la muerte” sentenció.