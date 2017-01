Así es el Samsung Galaxy S8

Se han ido filtrando gota a gota todos los detalles del Samsung Galaxy S8 durante los últimos meses, pero todavía no lo habíamos visto tal y como es. Hasta ahora, pues su diseño se ha publicado online.

Es sorprendente, pero la fuente más relevante de esta filtración es la propia Samsung.

A través de varios vídeos en los que comentan, en coreano, las bondades de sus pantallas AMOLED para móviles, aparece un teléfono que casa perfectamente con todo lo publicado sobre el Galaxy S8: sin casi bordes inferior ni superior, con una pantalla que cubre todo el lateral y de un tamaño colosal.

Indica el diario Elmundo.es Aunque el teléfono no parece real, sino más bien una recreación en 3D, otras filtraciones de imágenes y de distintas fuentes apuntan a que, sin lugar a dudas, este es el nuevo móvil de Samsung que veremos en abril.

Desde la web Gizmochina, se ha podido ver un diseño que parece final y que aparece con el logo de la compañía en la parte inferior del teléfono, donde no hay botones ni un lector de huellas dactilares (que presuntamente se ha trasladado a la parte trasera del dispositivo).

Los rumores apuntan que el S8 tendría a un procesador Snapdragon 835 o un Exynos 8895 con entre 4GB y 6GB de RAM, pero no se sabe si esto obedecerá a todos los territorios. Hasta que no veamos la parte trasera, tampoco podremos asegurar si lleva dos cámaras traseras.A su vez, nuevos rumores apuntan a que habrá dos versiones del teléfono, una de 5 pulgadas y otra de 6, apodada Galaxy S8 Plus hasta que haya una confirmación oficial. El parecido con el formato del iPhone es obvio.