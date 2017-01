Estos periodistas cayeron en desgracia con el presidente Danilo Medina

El veterano periodista, amigo y hermano mío, Julio Martínez Pozo, reveló el 12 de diciembre del año recién concluido que había un acuerdo de un “dos y dos” para la escogencia del secretario general de la Liga Municipal Dominicana a partir del 26 de enero del 2017, Neney Cabrera por el partido blanco e Ignacio Ditrén por el morado, entre el mandatario Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, que sólo tenía que refrendarlo el Comité Político del PLD y que ya era un hecho afirmaba el distinguido colega.

Indica el periodista Salvador Holguín en su artículo de opinión difundido este lunes que Los ejecutivos del Hotel JW Marriott Santo Domingo el miércoles 14 de diciembre del año pasado invitaron al gobernante Danilo Medina Sánchez para hacerle entrega del galardón “Mejor Hotel de Lujo de Ciudad para el Continente de las Américas”, el cual recibieron en los World Luxury Hotel Awards (WLHA) 2016, y se lo entregaron a Medina en reconocimiento por la política que lleva a cabo y que les permitió a ellos instalar ese proyecto en el país. A su llegada al lugar Danilo se encuentra con Julio Martínez Pozo y de inmediato arremetió contra él, reclamándole de manera enfurecida le dijo: “¿Quién te autorizó a ti para decir eso a nombre mío eh?, ¿Tú no eres mi vocero?, ¿Desde cuándo yo te he dado el derecho de hablar por mí?, que sea la última vez que tú hagas eso y menos para componenda de reparto de cosas”.

La fuente de Salvador Holguín que se encontraba presente en el lugar nos informa que el asistente y mano derecha del presidente Danilo, Carlitos Pared Pérez, al escuchar todo lo que el mandatario le dijo a Martínez Pozo delante de la gente que se encontraban allí presente, mandó a Robert de La Cruz a conversar con Julio, al ver que se sentía muy mal, Carlitos le expresó a Robert: “No podemos permitir que este amigo se enemiste con nosotros – refiriéndose al periodista Martínez Pozo- dile que esos son reproches de hermano, y que el licenciado está muy molesto por su comentario en el Sol, que le deje pasar esa y lo entienda por favor”.

Su molestia no sólo es con Martínez Pozo sino también con Euri Cabral, quien le ha escrito en varias ocasiones y tiene meses que no le contesta, el mandatario Medina está molesto con su excolaborador, el economista y comunicador Cabral, porque este ha dicho reiteradas veces que no está de acuerdo con otra reelección de Danilo ya que debe darse la alternabilidad en el Partido de la Liberación Dominicana, y que le gusta el modelo norteamericano “dos periodos y para su casa”. Estas diferencias las confirmé con una fuente palaciega quien nos dijo que la semana antepasada Euri se comunicó con Carlitos Pared y le comentó: “Dile a nuestro amigo Dani que quiero pasar a verlo, que cuándo me puede recibir”, cuando Carlitos le informó a Danilo el mensaje de Euri Cabral, el líder le respondió: “Yo le contesto por el BBM”, lo que evidencia con claridad que no quiere hablar con él, ni tampoco lo quiere recibir en Palacio.

Algo extraño está pasando con el amigo Danilo Medina porque se ha olvidado de los amigos del 2000 y se molesta con ellos por cualquier cosa, también con los que hicieron posible su ascenso al poder en el 2012, y los que se jugaron hasta el “pellejo” en el 2015 para despejarle todos los obstáculos que habían en el camino los cuales impedían sus aspiraciones continuistas en el poder. Con esa actitud se confirma la muy conocida frase: “Una cosa es con guitarra y la otra es con violín”, es decir, que una cosa es el licenciado Danilo Medina antes, y otra es el presidente Danilo Medina ahora, estamos hablando del mismo ser humano pero con un comportamiento diferente, ojala pueda reflexionar a tiempo…