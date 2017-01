Ingrid Gómez “Los 40 son los nuevos 20”

Santo Domingo. La productora de televisión Ingrid Gómez no siente temor al exhibir su cuerpo en paños menores, según cuenta a Ensegundos.do “Los 40 son los nuevos 20”.

A pesar de haber sobrepasado la curva de los 40, la conductora del programa Mujeres Al Borde se muestra segura posando en Bikini para sus fans en las redes sociales.

“Creo sin duda que es cierto eso que proclama una nueva corriente en Estados unidos de que los 40’s son los nuevos 20, la mujer de estos tiempos si lo decide tiene muchas más oportunidades de crecer y mejorar en todos los aspectos de las que tuvieron nuestras madres o abuelitas.” manifestó la comunicadora a Ensegundos.do.

La mujer de hoy qué se ama tiene la opción de ser proactiva y llevar una vida activa con el ejercicio o deporte que prefiera, eso más una buena alimentación, sumado a un espíritu joven, dinámico, o sea una actitud positiva, te hace mantenerte al pasar los años en condiciones súper óptimas y tenemos muchos buenos ejemplos fuera y aquí en República Dominicana, continuó explicando Ingrid.

¿Qué hace para mantenerse en forma?

“Yo en mi caso hace muchos años decidí tener una estilo de vida sano y activo y el ejercicio para mí es algo que aprendí a disfrutar, es mi mejor terapia y me cuido sin dejar de vivir. Me parece genial cuando una mujer se siente segura de si, porqué va a temer de llevar un bikini o un traje de baño entero, es más voy más lejos no tiene que ver con el peso, una mujer llenita con su autoestima bien puesta, también lleva su traje de baño feliz de la vida y se verá bella igual, lo que proyectamos es un reflejo de nuestro interior, También tiene que ver con el temperamento puedes ser más tímida y no gustarte y eso está bien también” indicó

“En conclusión mi humilde opinión es que cuando vas madurando cada día le das menos importancia al qué dirán, y empiezas a ser más libre y feliz de ser tú”, expresó al ser consultada por Ensegundos.do.