Sting se presentará el 13 de mayo en el Hotel Hard Rock de Punta Cana

Santo Domingo. Hace unos minutos el empresario Saymon Díaz anunció que para el 13 de mayo se estará presentando en el Hotel Hard Rock de Punta Cana el cantante británico Sting.

Las boletas para ver al bajista que alcanzó la popularidad en la banda “The Police” se estarán vendiendo a partir del 23 de enero en Tu Boleta, La Sirena, El Súper Pola, Ticket Express y Spring Center, pero todavía no se tiene detalle de los precios.

Mientras tanto los interesados vayan apartando la fecha par disfrutar de éxitos como Every breath you take, Shape of my heart, Fields of Gold, Desert rose, Fragile y Message in a bottle, entre otros.

Durante el 57th & 9th Tour, Sting estará acompañado por una banda de 3 grandes músicos conformada por el guitarrista, Dominic Miller, junto con Josh Freese (Bateria) y Rufus Miller (guitarra). Como invitado especial, el cantante y compositor Joe Sumner.

El duodécimo álbum de estudio en solitario de Sting, 57th & 9th, es su primer proyecto de rock / pop en más de una década, fue lanzado el 11 de noviembre por A & M / Interscope Records. El álbum cuenta con diez canciones que representan una amplia gama de estilos musicales y de composición de Sting, desde el primer sencillo “I Can’t Stop Thinking About You” donde predominan las guitarras hasta el feroz estilo de “Petrol Head” así como el emblemático “50,000.” El álbum fue producido por Martin Kierszenbaum, grabado en pocas semanas con la colaboración de Dominic Miller (guitarra), Vinnie Colaiuta (bateria), junto al baterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), el guitarrista Lyle Workman y los coros de la banda “The Last Bandoleros.”