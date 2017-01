Al Horford no ha sido contactado para seguir en la selección dominicana

Santo Domingo. Luego que desistiera de representar a la República Dominicana en el momento que se recuperaba de una lesión en miras a ingresar al mercado de la NBA como agente libre, Al Horford informó en una rueda de prensa que la directiva de la Selección Nacional de Baloncesto no le ha vuelto a contactar.

“En el momento yo no he escuchado nada, en términos de la Selección, nadie se ha comunicado, ni han hablado de nada, yo sé que los formatos han cambiado, pero no sé cual es la extensión de eso, pero no he escuchado nada, no te puedo responder” dijo en el encuentro virtual coordinado por el Banco Popular Dominicano.

El jugador dominicano que actualmente juega con el conjunto de Boston Celtics opinó que el desarrollo de su compatriota Karl Anthony Towns ha sido impresionante “Yo veía ese potencial, pero creo que nos ha sorprendido a todos, ha evolucionado y ha mejorado bastante rápido con un nivel bien alarmante y eso es mucho crédito para él, es muy profesional ”

Sobre su trabajo frente a uno de los equipos legendarios que más campeonatos ha ganado en la NBA, Horford expresó que su enfoque está en el equipo, ser un líder y ayudar a ganar.

