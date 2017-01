Kim Kardashian contó cómo la asaltaron

La estrella de la televisión estadounidense Kim Kardashian fue maniatada e incluso tuvo que enfrentarse a los delincuentes en bata durante el robo que sufrió en París en octubre pasado, según su declaración a la policía revelada por el periódico francés Le Journal du Dimanche.

Kim Kardashian narró que uno de los ladrones le “preguntó (en inglés) con mucho acento francés dónde estaba mi sortija y le respondí que no lo sabía. Sacó un arma y le mostré la sortija. Apuntaba el arma hacia mi. Tomó la sortija, tenía guantes. Luego me preguntó donde estaban las joyas y el dinero”.

Tras esto, Kim Kardashian precisó que la sacaron del apartamento de lujo que tenía alquilado en París para asistir a la semana de la moda: “Estaba en bate, sin nada debajo”, dijo.

“Luego volvimos dentro, me tiraron sobre la cama. Me ataron y me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos. Luego en la boca y en las piernas. Me llevaron al baño, en concreto a la bañera”, añadió Kim Kardashian.

Según los investigadores, los ladrones se llevaron un botín valorado en 9 millones de euros, entre ellos un anillo valorizado en US$4 millones de dólares. El atraco a Kim Kardashian es el mayor robo de joyas a una persona registrado en Francia en más de dos décadas.

Seis sospechosos, incluyendo el presunto jefe de la banda de asaltantes, fueron detenidos e inculpados el viernes pasado, llevando a diez la cantidad de personas procesadas por el sonado caso.

Fuente: Peru21.pe