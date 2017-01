Johnny Ventura, Fernando Villalona y Sergio Vargas enfrentados por el merengue “De calle”

Más de 20 merengueros participaron anoche en el encuentro con la prensa donde se ofrecieron los detalles del concierto “Solo merengue”, que se realizará el domingo 29 de enero en la plaza Juan Barón del Malecón.

Reporta el portal Luminarias.tv que Durante la conferencia de prensa, ante la pregunta del periodista Diomelo Martínez de conocer las razones por la que el merenguero de calle Omega no era tomado en cuenta dentro del listado de los 36 artistas que participarían, “El Caballo Mayor”, tomó la palabra a lo que refirió que “El Fuerte” no es merenguero, por lo que no cabe dentro del género.

En su defensa salieron Sergio Vargas quien contradijo a Johnny Ventura y posteriormente Fernando Villalona, quien luego de expresar su punto de vista, visiblemente molesto, antes de terminar el encuentro, se retiró del lugar.

Las discusiones se tornaron entre los artistas de si el merengue de calle debe ser considerado como “Merengue”.

Para salvar la situación y continuar con el propósito de la convocatoria, fue necesaria la intervención de Rubby Pérez, quien a pesar de que se abstuvo de emitir algún comentario, intervino para el cese del tema.

“Solo Merengue” es el espectáculo que realiza la organización, “Merengueros Siglo XXI”, que dirige el empresario Evelio Herrera, este año se realiza bajo la celebración de que la UNESCO declarara el rimo autóctono de la República Dominicana como patrimonio de la humanidad.