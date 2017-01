Video: Bulín 47 dice merecer estar nominado a Premios Soberano

Bulín 47, el personaje que ha saltado a la popularidad de la noche a la mañana, catapultado desde la red social de Instagram hasta la televisión local, bares, clubes nocturnos y discotecas, manifestó en una entrevista concedida para Ensegundos.tv que a su juico merece aparecer nominado a Premios Soberano 2016 en la categoría de revelación del año.

El joven que abandonó la escuela en segundo grado de bachillerato dijo no saber de dónde surgió exactamente el nombre “Artístico” con el que se dio a conocer, solo recuerda que desde pequeño un amigo le llamaba así por jodón, indicando que desconoce por qué le agregaron el número 47, pero que desde ya es uno de sus favoritos.

Bulín se autodefine como un artista urbano, ante la pregunta de en cual rama él quiere ser encasillado, expresó lo siguiente: “Yo entré en este movimiento a nivel de videos, eso es entretenimiento, como humorista, vamos a ponerlo así, pero después fui subiendo escalones y escalones hasta que me posicioné como artista urbano, tengo cuatro temas en la calle rompiendo”.

Ante la pregunta de si siente temor o no de caer pasar de la noche a la mañana al olvido como un fenómeno de momento en las redes sociales, Bulín dice no sentir miedo “Yo creo mucho en Dios, si Dios decide que esta carrera es hasta un punto, yo me siento conforme con lo que Dios me da, yo cada vez que subo a un escenario oro a Dios y pido que me vaya bien, si no me va bien, ta bien, si me va bien, también” dijo en la conversación que duró cerca de 15 minutos.

Sobre quienes aún no asimilan el trabajo que hace dijo que subió de una manera muy rápida y que esto causa dolor a personas que tienen mucho tiempo tratando de calar y no lo han logrado. “Yo creo que ningún artista urbano ha salido tan rápido así como salí yo”.

Bulín exhortó a las personas buscar de Dios para hacer cumplir sus sueños “Yo digo que si Dios tiene algo para usted Dios se lo va a dar tarde o temprano, si no se lo ha dado son cosas de la vida, yo tengo en mi consentimiento que esto que me está pasando ahora me lo dio papá Dios”

La producción de esta entrevista estuvo a cargo de Gabriel Ortíz, visiten su web Gabrielortiz.net