¨Siempre me he sentido muy bien con mi cuerpo, pero ahora no¨

La comunicadora Mabel Henríquez confesó no sentirse a gusto con su cuerpo luego de algunas modificaciones que se realizará para resaltar su belleza.

¨Yo siempre me he sentido muy bien con mi cuerpo, ahora no. Puede ser que se me haya pasado la mano¨, declaró, refiriéndose a las intervenciones estéticas a las que se ha sometido.

Henríquez participó en el programa Mujeres Al Borde a transmitirse el próximo sábado 21 de enero a partir de las 11.30 de la noche, junto a la cantante Tueska y la conferencista Elaine Feliz en una edición dedicada a la belleza femenina en estos tiempos, donde se discutió los estereotipos que predominan en la actualidad y que llevan a las mujeres a procurar modificaciones en su físico.

¨Nosotras nos estamos cosificando, los medios nos están cosificando porque nos están quitando nuestra identidad. Lo que estamos vendiendo es una muñeca, nosotras somos mujeres¨, manifestó Elaine Feliz.

Mientras que la cantante de origen colombiano dijo haber cambiado sus prioridades al momento de proyectarse, buscando que resalte más su talento.

¨Ahora mismo me interesa más que me escuchen y que sientan con lo que canto¨, agregó.

Sin embargo, esto no significa que no procure lucir mejor, de hecho confesó que hace un año ingresó al quirófano para aumentar sus pechos.

Me deje llevar, me convencieron y no me arrepiento¨, declaró refiriéndose a la intervención.

En esta edición participó además el cirujano plástico Luis Fernández, y la esteticista Lenny Sánchez, quienes aportaron datos interesantes sobre los procedimientos estéticos más solicitados en la actualidad, sus riesgos y recomendaciones al respecto.

Esta edición dedicada a la belleza se transmitirá en el programa de televisión Mujeres al Borde el próximo sábado 21 de enero a partir de las 11.30 de la noche por Telesistema, canal 11.