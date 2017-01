Expertos analizan triunfo de Donald Trump a horas de la toma de posesión

Pasada las elecciones de Estados Unidos y a unos días de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, el experimentado periodista Carlos Toledo, conductor del programa República SV del Canal 33 y presentador de noticias del programa Teleprensa del mismo canal, ex Director de Univisión y Telemundo en Oklahoma, ha realizado un panel con varios expertos en política para analizar el panorama ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Rompiendo todo pronóstico, Trump triunfa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, sobre este tenor versó la entrevista y análisis desarrollado por el periodista Toledo:

P. Toledo Que fue lo que falló a las compañías encuestadoras, que fue lo que no se escuchó, explica Toledo, y comenta el pronunciamiento que sobre este tema tuvo el speaker Paul Ryan, cuando dijo que Donald Trump escuchó una voz que pocos habían escuchado en los Estados Unidos.

R. Geovanny Vicente Romero, Analista político y Director del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD) explica: El triunfo de Donald Trump ha sido la principal sorpresa en la campaña electoral, ya que nadie se lo esperaba, aunque se sabía de antemano que cualquier cosa podía suceder, pero como dijo el Speaker Ryan, él (Donald Trump) pudo escuchar una voz que todos fuimos incapaces de escuchar, ya que Donald Trump sabía a qué segmento de la población le hablaba, él (Trump) conocía que había una parte de la población, que era mayoritariamente, las personas blancas de clase media, los pobres que estaban ansiosos por hablar, y estaban ansiosos por ser escuchados y tener su voz.



En ese sentido, Vicente Romero entiende que básicamente Trump supo manejar esto de manera estratégica y que esto le permitió trazar una ventaja en relación a la candidata demócrata, quien a todas luces se pensaba que iba a ganar, pero que en el último momento y a raíz de las investigaciones del FBI, todo tuvo otro efecto, otro rumbo; fue una sorpresa inesperada contra todos los pronósticos.

P. Toledo: No muestra esto un poco la segregación en la que vive Estados Unidos, ya que según los datos de las elecciones el 95% aproximadamente del Distrito de Columbia votó a favor de Hillary Clinton, solamente un 4% por Donald Trump, pero es ahí donde viven los principales periodistas, es ahí donde están asentadas las principales cadenas de noticias, y es también donde están la mayoría de los centros de pensamientos, no ilustra eso hasta cierto punto esa segregación en que se vive, y que se vive tal vez en una burbuja en Washington DC? ¿Y que no se mira afuera del país a sitios como Oklahoma, o a sitios como Michigan, como Wisconsin, etc.?

R. Vicente Romero. Definitivamente Washington DC, como capital de los EEUU y como ciudad política de este gran país, es el epicentro de todos estos aspectos políticos, y el triunfo del partido demócrata para nosotros no fue una sorpresa en absoluto, porque sabíamos que tradicionalmente, Washington se caracterizaba por ser un segmento demócrata. Ahora bien, la gran sorpresa ha sido ver el triunfo, el repunte que tuvo Donald Trump en estados tan estratégicos como Florida, como Texas, donde sabíamos que por la cantidad de votos electorales podría haber un gran impacto en los resultados de las elecciones, pero obviamente, Washington en terminos de importancia a los fines de las elecciones, si marca una diferencia, en el sentido de que pueden trazar una línea de lo que se está hablando y de lo que está en la palestra en la ciudad capital.

“Yo pienso que este triunfo del partido demócrata en esta ciudad no fue una sorpresa en absoluto”.

P. Toledo. En Latinoamérica de repente los medios de comunicación hispanos o incluso los medios de comunicación en inglés en Estados Unidos, sé que se le prestó muchísima atención al mensaje nativista de Donald Trump acerca de los mexicanos que son violadores o que son traficantes de drogas, que iban también a deportar a salvadoreños que son cómplices de mexicanos, que se iba a construir un muro, que no se iba a permitir la entrada de musulmanes, yo sé que a eso se le puso mucha atención, sin embargo las encuestas de salidas te dicen que issue (asunto) número uno en la mente de muchos votantes de Trump era la economía, no migración.

R. Vicente Romero. La economía era un tema de bastante importancia para los votantes, porque definitivamente cuando empezamos con el tema de inmigración fue en el principio de la campaña electoral, y básicamente, fue probablemente el aspecto más fuerte de su campaña, pero sabemos que estas cosas, estos comentarios y este discurso que él (Trump) vino desarrollando en todo este trayecto, iba dirigido a un segmento poblacional como yo había dicho antes, pero aquí ha prevalecido bastante el interés que tienen los americanos sobre la economía, cuál es el rumbo que ha tenido esta, y obviamente, ellos todavía están interesados en estos aspectos neurálgicos que son parte del valor de los americanos, y por qué no?, del orgullo de ellos.

Porque obviamente, EEUU sigue siendo la primera economía del mundo. Ahora bien, hay muchas personas que tienen cierto miedo porque piensan que van hacer deportados o piensan que van a tener algún daño o algún efecto negativo en sus vidas con esta elección de Donald Trump, pero tengo para decirles a estas personas como he dicho anteriormente, estos comentarios básicamente estaban dirigidos a lograr el voto de unas personas que querían escuchar estos comentarios, pero probablemente esto no sucede tal como él (Trump) lo expresaba. En qué sentido? Bueno, EEUU como sistema político, si una de las virtudes que tiene este sistema político es que está diseñado para no permitir un dictador, si lo vemos de esa manera, es decir las tres ramas del poder. La separación del poder está diseñada por lo que se conoce como balance de poder, o como peso o contrapeso, es decir que ninguna de las ramas podrá tener todo el control sobre todas las cosas. Entonces, pienso que tenemos que darle la oportunidad al presidente electo de gobernar, tenemos que darle ya el beneficio de la duda porque no queda otra cosa, tenemos que aceptar la realidad y obviamente ser partícipe de esta unión del país para que él pueda tener una buena gestión como dijo el presidente Obama: “si usted tiene éxito, el país tiene éxito también”.

En su análisis, Danilo Miranda, Dr. En ciencias políticas, académico y catedrático, consideró que el resultado de las elecciones se centró en un principio de desproporcionalidad que ha acontecido antes, donde el candidato mayor votado no es el ganador, debido al sistema electoral vigente que se caracteriza por el voto de los delegados, en algunos estados no hubo sorpresas en los resultados.

El analista Dagoberto Gutiérrez, Catedrático y Rector de la Universidad Luterana, sostuvo que esto no ha sido fruto meramente electorales, sino que lo ocurrido en el fondo es el derrumbe del mundo construido después de la segunda guerra mundial, que tuvo su centro en levantar el dólar como moneda planetaria. Igualmente, que con estas elecciones se derrota el sistema de partido, sosteniendo que en EEUU hay un solo partido con dos alas, una juega a la derecha y otra a la izquierda, siendo ambas derrotadas, ya que Trump no pertenece a ninguno y basa su análisis en siete puntos; 1. Ataca a los grandes medios, a los grandes aparatos ideológicos, 2. Rechaza el papel de EEUU de relación con la OTAN, 3. Defiende bajar los precios de la medicina, superar las deficiencias del sistema de salud, 4.Plantea una política de proteccionismo en el terreno del mercado, 5. Propone una alianza con Rusia, en el terreno de la lucha contra el Estado Islámico, y denuncio a la gente de ese país que Obama había sido uno de los organizadores del Estado islámico. 6. Se pronunció contra la arrogancia de la gente de Wall Street, propuso ponerle impuestos a los grandes corredores de bolsas que tienen gigantescas ganancias, y finalmente estableció algo clave, Donald dice que Estados Unidos no puede ser intervencionista.



Por Eridania Bido Fernández