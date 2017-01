Culto a la Virgen de La Altagracia

Comenta el economista y conocedor de la historia, Frank Tejada Cabrera, que María, la Virgen de Altagracia es un cuadro pintado en Sevilla, España, entre 1510 a 1515. En 1515 los hermanos Trejo llevaron de España a Higüey el cuadro y se hizo una capilla, comenzando el culto a la virgen, porque en la localidad Limonade, cerca de Cabo Haitiano, Haití, se realizó una batalla entre franceses y españoles el 21 de enero de 1691. Los criollos de Higüey, que acompañaban a los españoles, ofrecieron a la virgen, que si regresaban vivos y sanos, celebrarían el día de la Altagracia. El milagro sucedió y a partir de 1692, el 21 de enero de cada año, en agradecimiento a la vida, se celebra la fiesta.

El país logró su independencia el 27/02/1844, precisamente de los haitianos, que gobernaron de 1822 a 1844. Ahora en el 2017, los haitianos están invadiendo pacíficamente de nuevo el país, porque la frontera la han dejado abierta todos los gobiernos, a partir de 1961. No perdamos la esperanza de controlar la frontera. San Agustín dijo: “La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios”. Mateo capítulo 7,20 dijo: “Por sus frutos los conoceréis”. Los milagros a las gentes es la base de la devoción. El eje central del cuadro es Jesús, María y José; indicando la presencia de Dios, porque María y José protegen a Jesús. El profeta Juan, capítulo 8,12, expresa que Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga, no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida”.

El cuadro de la Altagracia tiene una luz, que representa la esperanza de la vida. En cada Navidad se celebra el nacimiento de Jesús, fecha que invita a la reflexión sobre la vida y el trabajo; pensando en la patria, porque los colores del cuadro tienen relación con la bandera dominicana, donde el azul simboliza la divinidad; el rojo la humanidad y el blanco la pureza.

El 15 de agosto de 1922 fue la coronación canónica de la Virgen de La Altagracia: Virgen santísima, madre nuestra de la Altagracia; ampara y defiende al pueblo dominicano. La basílica fue inaugurada el 21 de enero de 1972, con la presencia del Presidente Balaguer. El 12 de octubre de 1992 fue bendecida por el Papa Juan Pablo II. A partir de 1924 es día de fiesta nacional y a partir de 1927, la iglesia coloca ese día de precepto. RD tiene varias advocaciones a María, pero la gran devoción es a la Altagracia, celebrada el 21 de enero. La fe mueve montañas.

La mayoría del pueblo es devoto por la Altagracia y celebra su día con oraciones y fiesta mariana. Hoy en la noche o mañana en el día, se celebra la vela a la Virgen, como demostración de fe y hay peregrinación a la Basílica de Higüey. Viva la protectora del dominicano. Viva República Dominicana. Loor a cada dominicano, que defiende su patria.