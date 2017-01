Las canciones que escuchaba Yordano Ventura previo a su muerte

Yordano Ventura, un joven con un gran futuro por delante en las Grandes Ligas, partió la madrugada del domingo hacia el más allá, previo a su muerte se reportó el fallecimiento de Andy Marte, ambos en accidentes de tránsito.

Estos jugadores de béisbol profesional partieron dejando a una sociedad consternada y preocupada. República Dominicana sigue ocupando los primeros lugares del mundo entre los países donde mueren más personas por accidentes de tránsito.

Inmediatamente alguien muere es habitual que se consulte las redes sociales del fallecido en este caso, las de Yordano Ventura reflejaban su estilo de vida, un joven lanzador de 25 años que había ganado la Serie Mundial en el 2015 que disfrutaba de su vida, la cual perdió, según los reportes al no llevar el cinturón de seguridad tras perder el control del jeep que modificó para tener llantas más grandes.

Un vídeo publicado por Yordano Ventura (@venturayordano) el 8 de Sep de 2016 a la(s) 12:22 PDT

Pero sin mayores preámbulos mucha gente dice que Yordano Ventura presagió su muerte porque el 8 de septiembre de 2016 cargó un video en su cuenta oficial de Instagram interpretando la canción “Nadie es eterno” del salsero Tito Rojas, tema que lanzó en 1992, cantándola durante 25 años y sigue vivito y coleando como se dice popularmente.

No obstante a eso Sobeida Félix, excompañera sentimental del narco José David Figueroa Agosto, quien mantenía una relación de madre a hijo con Yordano Ventura hoy difundió otro video en el que se ve al exlanzador de los Reales de Kansas tarareando el tema “Amanecí contento” que en un estribillo de la canción indica lo siguiente “Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, voy a vivir mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba”, situación que alimenta aún más el morbo por saber si ciertamente Yordano presagiaba su muerte.

¿Ustedes qué opinan?