Préstamos cero por ciento de interés: ¿mito o realidad?

Indica la economista Alkaisa Cuevas desde el portal Argentarium.com que probablemente usted se haya encontrado alguna vez con una publicidad donde le ofertan adquirir un artículo a crédito cuya tasa de interés es 0%.

“¿Será verdad o un engaño?”, se plantean muchos.

La verdad es que causa curiosidad hallar una promoción que permita, al menos en algunas ocasiones, comprar a crédito más barato que al contado, y con algunos meses o años para pagar.

¿Cómo es que el banco o la tienda puede ser “tan generosos”? ¿Qué motiva a una empresa a “sacrificarse” rebajando el precio para que yo compre más barato y pagándole en varias cuotas? ¿O por qué un banco me financia un producto sin tener ninguna o muy poca rentabilidad?

Un financiamiento popular

Si bien este tipo de financiamiento es relativamente reciente o poco conocido en el país, en realidad en otros países como Estados Unidos es bastante popular, sobre todo para comprar vehículos.

Haciendo un sondeo por sitios de internet como investopedia.com, money.usnews.com y dmv.org, donde se provee información al respecto, se halló que entre sus características se encuentran las siguientes.

Los préstamos 0% interés son por plazos cortos. Esto quiere decir que las cuotas pueden ser relativamente altas.

En el caso de los préstamos sin intereses para vehículos, automáticamente suprimen otros beneficios como rebajas en el precio, devolución de saldos promocionales u otros incentivos.

Son financiamientos de tiempo limitad Si no se logra saldar en el plazo establecido, entonces se pagarán intereses sobre el capital adeudado.

¿Cómo son los préstamos sin intereses en República Dominicana?

Aunque las entidades financieras que ofrecen este producto tienen algunas características en común, no se puede generalizar al respecto. Cada organización tiene sus particularidades y las condiciones de los créditos pueden variar con el tiempo.

Argentarium consultó a cinco entidades financieras y una tienda por departamentos con experiencia otorgando estos préstamos. Hallamos que:

Los préstamos de 0% interés son de corto plazo. Suelen ser pagaderos en lapsos que van de 6 meses a un año.

En algunas ocasiones van asociados a otro producto como la tarjeta de crédito. Es decir, si no se tiene un plástico del banco otorgante del préstamo, no se puede adquirir el financiamiento.

Hay que pagar gastos de cierre que –al menos en los casos consultados- van del 2 al 5% del monto financiado, dependiendo del plazo y del monto del préstamo.

Las cuotas pueden incluir pago de seguros de vida o de desempleo.

Requieren del solicitante tener un buen score crediticio.

No se necesita de un garante.

Estos préstamos están vigentes por temporadas.

Algunas experiencias de los lectores

Antes de hacer este artículo Argentarium consultó a sus lectores sobre la experiencia que han tenido con este tipo de financiamientos. Hubo muchos casos de experiencias positivas.

Pero, como se aprende más del fracaso que del éxito, recogemos también algunos de los casos cuyos resultados no fueron, precisamente, lo esperado:

Podrían inflar los precios

“No he tenido ningún problema, he tomado dos, a un plazo de 12 meses. El proceso de formalización es realmente fácil. El único detalle con eso está en considerar los bienes que se comprarán. Hay comercios que elevan el precio del electrodomésticos cuando se compraran con esos créditos”. Joan Rosario.

Y aunque el precio fuese igual o menor, recuerde que no es bueno hacer una compra innecesaria solo porque le están ofreciendo un financiamiento al 0%.

Si es algo innecesario, puede ser que se ahorre el 10% que le costaría el financiamiento por 6 meses, pero está desperdiciando el 100% del capital que está gastando en el producto que está adquiriendo.

Gastos de cierre elevados

“Realmente es bueno analizar a la hora de tomar estos prestamos. En algunos casos los gastos de cierre y un seguro que te cobran superan el 5% del préstamo.” Eric Best.

En este sentido, el analista financiero Alejandro Fernández W. explica que un gasto de cierre del 5% en efecto puede ser como un interés disfrazado.

“Si te ofrecen 0% por 6 meses pero con un gasto de cierre del 5%, en efecto te están prestando a una tasa analizada de alrededor de 10%”, advierte.

Generan moras

“Sí, muy buena, tan solo hay que cuidarse de no crear mora”. Neudis Fulcar. El hecho de que sea sin intereses no significa que no generaría cargos por atrasos.

De hecho, es posible que en caso de que se genere un de retraso en el pago la facilidad del 0% desaparezca y se establezca una tasa de interés que bien podría ser muy alta.

Para evitar inconvenientes en este y otros aspectos, solicite copias de los contratos que vaya a firmar y leerlos con detenimiento… ¡ANTES de firmarlos!

Fuera importante preguntarle a la entidad financiera o su representante si esos contratos de adhesión (que no pueden ser modificados por usted) ya han sido revisados y autorizados por la Superintendencia de Bancos (SIB), como manda el Reglamento de Protección al Usuario.

¿Cómo es que las empresas y los bancos ganan?

Esta podría considerarse la pregunta del millón de muchos usuarios y su respuesta quizá no sea muy satisfactoria. Pero bueno, hicimos un esfuerzo y consultamos a personas tanto de las tiendas que ofrecen estos financiamientos como de las entidades bancarias.

La tienda

Según explicó una fuente a Argentarium, este tipo de financiamiento representa para la tienda que vende el artículo un pequeño “sacrificio” que le permite obtener, a cambio, liquidez: el dinero contante y sonante que le paga el banco sirve para realizar sus operaciones.

Autorizan un descuento a la entidad bancaria que le presta el dinero al comprador del producto.

El banco les paga en un plazo muy corto (cuestión de una semana, por ejemplo).

Además, es altamente probable que los comercios le paguen comisiones a los bancos por ofrecerles estas facilidades a sus clientes.

¿De cuánto? Dependerá, pero siempre fuera interesante y una buena práctica que antes optar por un financiamiento de este tipo le pregunte al comercio si habría algún tipo de descuento si se adquiere el producto sin financiamiento o pagado de inmediato.

¿Y el banco, pierde?

En lo absoluto. Gana menos de lo que ganaría con un crédito de consumo tradicional, pero gana.

¿Cómo lo hace? Bueno, pues mediante el porcentaje que cobra por gasto de cierre y las comisiones que se puedan generar mientras el préstamo esté vigente.

Además, algunos entidades, aunque promuevan el préstamo como de 0% interés, admiten que sus financiamientos sí tienen un precio, aunque más barato que el préstamo de consumo que suelen ofertar. Es cuestión de informarse muy bien en caso de que se contemple adquirir un préstamo de este tipo.

También algunos bancos ven en estos préstamos la oportunidad de atraer a un cliente. Apuestan a que alguien que tenga una buena primera experiencia, querrá repetirla, aunque luego no sean las mismas condiciones.