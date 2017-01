RD ejercerá mayores controles en la expedición de licencias para armas

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Interior y Policía anunció este lunes que ejercerá “mayores controles” y será más drástico en la metodología para la expedición de licencias para el porte y tenencia de armas de fuego en la República Dominicana.

Carlos Amarante Baret, titular de esta dependencia, dijo que el propósito de los mismos es rastrearlas con mayor facilidad tras la comisión de algún acto reñido con la ley.

Dijo que la nueva Ley de Control de Armas, cuyos reglamentos de aplicación se espera estén listos antes de concluir el próximo febrero, establece una serie de requisitos a cumplir por los solicitantes de licencias de armas de fuego.

Explicó que, aunque resulte paradójico, las estadísticas indican que la mayoría de los hechos de violencia en el país se cometen con armas con registros legales, las cuales son despojadas a sus legítimos propietarios o a miembros de la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas.

“En mi gestión, ninguna persona que no cumpla con el perfil sicológico que será adoptado y no cumpla con todos los requerimientos, no podrá tener una licencia para arma de fuego”, sentenció Amarante Baret.

Dijo que a partir de la nueva Ley de Armas, las autoridades serán rígidas y estrictas en su aplicación, y que se trabajará en el fortalecimiento del perfil sicológico del solicitante y la prioridad no será la recaudación de recursos por este concepto.

“No se trata de emitir licencias alegremente para alcanzar un nivel determinado de recaudación”, resaltó, para señalar que Interior y Policía tiene registradas 236 mil armas, cifra que para el Ministro Amarante Baret considera elevada.

Subrayó que los análisis sicológicos serán reforzados “porque hay personas que no califican ni siquiera para tener un cuchillo de mesa”.

Transparencia y seguridad ciudadana

Amarante Baret proclamó que el gobierno del presidente Danilo Medina está comprometido con la transparencia y con elevar los niveles de seguridad ciudadana en el país.

Adelantó que en los próximos días habrá anuncios importantes para el país relativos a la seguridad y la Policía Nacional, informó Almomento.

