Los maravillosos beneficios de beber agua con limón

La gente siempre está buscando trucos fáciles para mejorar su vida y, una y otra vez, se cruza con los maravillosos beneficios de agua con limón.

Entre todas las rutinas que existen, la del agua con limón es una de las más sencillas. Ten preparada una jarra de agua a temperatura ambiente y unos cuantos limones a mano y, cada mañana, exprime medio limón (o uno entero si pesas más de 70 kilos) en una taza de agua. Según los expertos, es importante que el agua esté a temperatura ambiente, ya que si está fría puede afectar al organismo y frenar los beneficios de esta buena costumbre.

Pero… ¿cuáles son exactamente esos beneficios? Básicamente, al igual que el limón puede usarse como producto de limpieza, esta fruta también tiene el potencial de limpiar el cuerpo: desde la piel hasta ese constipado que llevas meses albergando.

En concreto, estos son los 12 motivos para empezar a beber agua con limón cada mañana:

Para la hidratación: hay mucha controversia en torno a la cantidad exacta de agua que se debe beber a diario, pero lo que sí se conoce es la importancia de mantenerse hidratado. Si el agua te parece aburrida, recurre al limón como un complemento con sabor para ir tomando a traguitos.

Contra el estreñimiento: si tienes problemas para ir al baño, el agua caliente con limón puede ser el remedio perfecto. En general, beber mucha agua es bueno para luchar contra el estreñimiento, pero además el limón puede ayudar a activar el sistema intestinal.

Contra las infecciones de orina: si sufres una infección urinaria o quieres prevenirla, el agua con limón puede ser buena. Según la web Ask A Naturopath, el limón contribuye a modificar el pH de la sangre y a eliminar las bacterias perjudiciales del tracto urinario.

Contra el mal aliento: obviamente, no hay ninguna forma de acabar con el aliento mañanero, pero el agua con limón puede combatir las bacterias de la boca —según la revista Conscious Connection— y, por tanto, disminuir la posibilidad de tener el mal aliento. No obstante, hay que tener cuidado: los limones pueden erosionar el esmalte de los diente, así que conviene enjuagarse con agua corriente después.

Para adelgazar: existen diversas teorías sobre cómo el agua con limón puede facilitar la pérdida de peso (por ejemplo, porque la pectina del limón te hace sentir saciado). Si bien es cierto que no se han demostrado de forma definitiva, también es verdad que el agua con limón tiene menos calorías que cualquier otra bebida (excepto el agua).

Para refrescar la piel: el limón es rico en vitamina C, por lo que la piel también se ve beneficiada si bebes esta fruta. La vitamina C contribuye a la producción de colágeno, así que puede prevenir la aparición de arrugas. Además, beber agua en general es genial para la piel.



Refuerza el sistema inmune: existe un motivo por el que siempre recurres a las naranjas cuando estás enfermo: de nuevo, la vitamina C tiene algo que ver. Consumir esta vitamina a diario (a través del agua con limón) puede ayudar a mantenerte sano y a alejar las infecciones, señala The World’s Healthiest Foods.

Para recuperarte de un entrenamiento: las bebidas para deportistas se consideran desde hace tiempo la mejor forma para rehidratarse después de entrenar, pero a veces son innecesarias para el tipo de ejercicio que la gente hace regularmente. En cambio, el agua con limón ofrece la hidratación necesaria.

Contra los dolores: el agua con limón puede reducir el ácido úrico en las articulaciones, que es una de las principales causas de inflamación relacionadas sobre todo con la artritis.

Contra las flemas: en una realidad con la que toca convivir en invierno: los mocos. Pues bien, existe algo para remediarlo: efectivamente, el agua con limón. El doctor David Williams recomienda añadir un poco de miel para acabar con las flemas (sobre todo las que surgen por la mañana).

Para el cerebro: además de vitamina C, el limón también contiene potasio, que fortalece el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Por tanto, si quieres sentirte un poco más alerta de forma natural, el agua con limón es un buen truco.

Para limpiar el hígado: en el libro Biological Ionization in Human Nutrition, el doctor Alexander F. Beddoe afirma que el hígado puede obtener más enzimas del zumo de limón que de cualquier otro alimento. Aunque no hablamos de una purificación intensiva (ya que son innecesarias), el limón puede contribuir a estimular este órgano.

