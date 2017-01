Senador Félix Bautista sale a relucir en investigación contra Odebrecht en Guatemala

SANTO DOMINGO. El nombre del senador Félix Bautista ha salido a relucir en las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Guatemala por el caso Odebrecht.

Según Prensa Libre: “En julio del 2016, en la jornada 24 de Cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez hizo referencia a la declaración de la abogada Karen Fabiola Umaña García, que da pistas sobre la relación entre Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia, Baldetti, Félix Bautista y el Ministerio de Comunicaciones”.

Prensa Libre cita declaraciones de Fabiola Umaña García: “Conocí a Juan Carlos Monzón desde el 2010, en un mitin del Partido Patriota. A mí me había invitado una amiga. Nos hicimos cercanos. Yo trabajaba en el Fondo de Tierras, donde era asesora jurídica en la Dirección de Regularización de Tierras y luego fui notaria de esa institución”, afirmó.

El diario guatemalteco indica que en febrero del 2012 empezó a trabajar en el Fondo Nacional de Desarrollo, cuyo comité técnico integraba Monzón y de donde fue asesora jurídica hasta mayo del 2015.

“Juan Carlos me pidió que ayudara a un contacto suyo, un senador dominicano, Félix Bautista, quien estaba interesado en abrir una empresa en Guatemala, dedicada a la construcción especialmente de carreteras. Para ello, además del senador Bautista, me contacté con Aracely Soler, una dominicana que era asistente del senador, con quien me reuní algunas veces”, prosiguió Umaña García.

Los dominicanos, aseveró Umaña García, le otorgaron un mandato especial con representación de 10 entidades dominicanas, “para que, a mi requerimiento, el notario Mynor Rodolfo López Guevara, mi compañero en el Fondo de Tierras, constituyera la sociedad anónima Consorcio Dom Sociedad Anónima, dedicada a la construcción”.

De acuerdo con la abogada, entre las entidades se cuentan Constructora Mar, S.A.; Construcciones y Diseños R.M.N. S.R.L.; Bonao Industrial, S.A.; Hormigones del Caribe S.R.L.; Ingenieros Civiles y Asociados; C. por A.; Diseños Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S.R.L. Las entidades fundadoras tenían un capital pagado inicial de US$130 mil, que depositaron en un banco guatemalteco, describió.

“Entiendo que la intención de Félix Bautista era precalificar para los contratos que licitaba el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero no sé si lo hicieron”, afirmó.

“También recuerdo reunirme con el antiguo embajador de la República Dominicana, René; no recuerdo el apellido. Creo que era amigo de Félix”, refirió la abogada a los fiscales.

Las pesquisas apuntan a que una de las intenciones era obtener los contratos con Odebrecht.

Supuesta relación con Félix Bautista

Vivian Soraya Urízar Estrada, amiga íntima de la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, investigada por corrupción, declaró a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de su país, que ambas visitaron el país y se hospedaron en la casa de un senador luego de que resultara elegida.

“Previo a tomar posesión, me invitó a un viaje de paseo a República Dominicana. Se realizó en un jet privado. Viajó una de mis hijas, el hijo pequeño de Roxana, Daniela Beltranena y una amiga de Daniela, de nombre María José Recinos…”, declaró Urízar Estrada, según narra el diario de Guatemala Prensa Libre.

“Nos estaban esperando y nos brindaron seguridad en el trayecto y nos hospedaron en la casa de un senador”, relató DL.