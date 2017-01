Euri Cabral: “Los divorcios son una gran epidemia en República Dominicana”

Los comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodriguez afirmaron que en nuestra nación el fenómeno de los divorcios se ha convertido en una verdadera epidemia nacional, pues según la proyección de los datos oficiales “en la ultima década se produce un divorcio cada diez minutos”.

Las afirmaciones de los dos comunicadores se produjeron durante una concurrida conferencia que dictaron el pasado viernes 20 de enero en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con los auspicios del canal de televisión Señales TV.

“Debido a esa dolorosa realidad, hemos iniciado una amplia campaña en defensa de los matrimonios, para contribuir a frenar este grave problema social que representan los divorcios hoy día para la sociedad dominicana. Cada vez que se produce un divorcio, una familia se debilita y eso provoca serios problemas, porque cuando no hay familias sanas, unidas y fuertes, no pueden haber hijos sanos y fuertes, y por vía de consecuencia, no habrá una sociedad sana, unida, justa y fuerte”, expresaron con profunda preocupación los dos comunicadores ante una audiencia que abarrotó el escenario.

La conferencia dictada por los dos comunicadores se tituló “Matrimonios sanos y felices: Sexo, dinero y rutina”, la cual forma parte de un amplio ciclo de conferencias que están desarrollando en toda la nación para llevar conciencia a las parejas de la necesidad de preservar y fortalecer los matrimonios.

Dicha conferencia contó con la participación de más de 200 parejas y cerca de 500 personas que se dieron cita desde horas tempranas para recibir las orientaciones de cómo preservar sus matrimonios. El pastor Raffy Paz, pastor principal de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, tuvo a su cargo las palabras de presentación y la bendición de la actividad. Euri y Zinayda forman parte del liderazgo del Ministerio de Matrimonios de esa iglesia.

Al final de la actividad, uno de los asistentes, el señor Raúl Nicolás Almonte, según su testimonio debido al impacto de lo que recibió en la conferencia, subió al escenario y de manera sorpresiva llamo a su novia Virginia Paula y le ofreció matrimonio en el mismo momento que le hacía entrega del anillo de compromiso.