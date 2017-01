Hija de Michael Jackson realiza impactantes revelaciones

La hija del legendario cantante Michael Jackson, Paris Jackson, de 18 años, realizó una serie de impactantes declaraciones en una entrevista publicada este martes por la revista estadounidense Rolling Stone.

En la publicación, Paris habló sobre problemas que ha tenido en su vida personal en los últimos años, en que ha debido enfrentar una adicción a las drogas y al alcohol así como una depresión severa. Todo esto ya lo superó gracias a que pasó bastante tiempo en rehabilitación, y ahora decidió hablar de ello.

En ese sentido, comenzó realizando una revelación que dejó en shock a sus seguidores, y es que confesó haber sido víctima de un ataque sexual cuando tenía 14 años, delito cometido por un “completo desconocido”.

La joven no aclaró si se trató de una violación u otro tipo de abuso, pues expresó que “no quiero dar muchos detalles, pero no fue para nada una buena experiencia, y fue muy duro para mí”.

“En ese momento, no se lo dije a nadie”, añadió.

Asimismo, relató que esto ocurrió en un tiempo en que cometió muchos intentos de suicidio. Uno de estos episodios ocurrió en 2013 cuando tenía 15 años, después de que fuese atacada sexualmente, un tiempo en el cual ya era adicta a los drogas y tenía depresión.

Según indica, intentó quitarse la vida cortándose las muñecas y tomando 20 pastillas del medicamento Motrin. “Era porque me odiaba a mí misma (…) Tenía baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien, pensaba que ya no merecía vivir”, explica.

Paris siempre había sido educada en casa hasta que su padre murió, pero tras eso comenzó a asistir a una escuela privada, y esto en cierta forma detonó su comportamiento autodestructivo, pues sentía que no encajaba para nada con el resto de los estudiantes. En ese entonces, empezó a “hacer muchas cosas que los niños de 13, 14 y 15 años no deberían hacer. Traté de crecer muy rápido, y no era una persona muy buena que digamos”.

Todos estas malas experiencias consiguió dejarlas atrás con esfuerzo y apoyo de su familia, así como de su novio Michael Snoddy, un músico de 26 años. En ese contexto, tras cumplir los 18 años hace poco, decidió abandonar la casa donde vivía junto a su abuela Katherine.

Además, pese a que es la heredera de una fortuna gigantesca, quiere comenzar a ganar su propio dinero haciendo lo que mejor sabe: ser una celebridad. Por lo mismo,se ha iniciado en el mundo del modelaje y en la actuación con éxito, obteniendo ya el honor de ser el nuevo rostro de la casa de moda Chanel

¿Michael Jackson asesinado?

Otra revelación impactante que realizó tiene relación con su famoso padre, Michael Jackson, y es que confesó que, antes de morir, él creía que iba a ser asesinado.

“Él hacía insinuaciones sobre gente que quería ir por él, y llegó a un punto en que decía ‘un día van a matarme””, sostiene Paris.

Esto es similar a una declaración realizada anteriormente por Lisa Marie Presley, hija de Elvis y Priscilla Presley, quien afirmó en entrevista con la animadora Oprah Winfrey que Michael temía que individuos, cuyos nombres no mencionó, querían matarlo para obtener los derechos de su música.

Al respecto, Paris añadió que está “absolutamente” convencida de que su padre fue asesinado, “porque es obvio. Todo indica aquello. Suena como si fuera una teoría conspirativa y como si fuese pura mierda, pero todos los fans reales y todos en la familia lo saben. Fue algo planeado. Fue una mierda”.

De igual modo, culpa al exmédico de su padre, Conrad Murray, por la dependencia de su padre al fármaco que al final lo mató.

Recordemos que Conrad Murray salió de prisión en 2013 tras cumplir dos años de una sentencia de cuatro años, otorgada en 2011 por el delito de homicidio involuntario, tras suministrar a Jackson el fármaco que causó su muerte.