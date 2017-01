Fernando Fernández dice que la reelección de Danilo costó más de $41,000 millones de pesos

Santo Domingo. El exdirector de Aduanas y miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fernando Fernández, afirmó que la reelección del presidente Danilo Medina tuvo un costo superior a los 41,000 millones de pesos.

El político, antiguo aliado de Medina, dijo que el mismo Gobierno ha dicho que en las visitas sorpresa, que llevan al primer mandatario a distintas comunidades a prometer obras del Estado, se gastaron 33,000 millones de pesos. “Y por más santo que usted sea, las visitas sorpresa, es campaña electoral con recursos del Estado”, razonó Fernández.

Recordó además, que el movimiento cívico Participación Ciudadana denunció, para la campaña electoral pasada, que el Gobierno estaba gastando unos 10 millones de pesos diariamente solo en publicidad, lo que según sus cálculos representó una inversión de 6,000 millones de pesos durante el período electoral.

“Y ahí no está el dinero que dio la Junta, el dinero que se buscó aparte de eso”, sostuvo para luego señalar que como director de Aduanas que era en el primer cuatrienio de Medina, no aportó recursos para la campaña electoral, aunque sí se lo pidieron.

“Alguien osó llamarme un día para pedirme recursos y yo lo mandé a mal lugar y le dije, no. Fulano y fulano son los que te pueden ayudar en eso, con Aduanas no cuente jamás, yo te busco gente, pero no me pida dinero”, comentó Fernández en el programa El Interactivo, de La Súper 7 (107.7 FM).

Fernández reiteró su defensa a la marcha del pasado domingo en la que miles de personas reclamaron el fin de la corrupción y de la impunidad.

Dijo que participó en la actividad porque la consideró como una especie de “trinchera del honor”. Indicó que el fin de la corrupción es un reclamo nacional, por lo que la problemática debe ser enfrentada por todos, igual como ocurrió con la demanda de inversión del 4% del PIB en la educación.

Indicó que está tratando, con sus críticas, de que la dirección de este Gobierno salga de la “burbuja” en la que está viviendo, pues a su entender, las cosas no andan bien fuera del Palacio Nacional”.

A su entender, el Gobierno se ha tragado al PLD como organización política. “Yo digo que en el Palacio hay solamente dos peledeístas: Danilo Medina y Carlitos Pared, todo lo demás es invento, son peledeístas hechos al vapor, peledeístas que vinieron en el año 2000 cuando se masificó el partido”, comentó.

Fernández piensa que la crisis en el PLD es más grave de lo que parece, pues a su entender las diferencias entre Danilo Medina y Leonel Fernández son insalvables.

Considera que la solución a esa crisis es que esos dos líderes principales del PLD se separen.

Fuente 7dias.com.do