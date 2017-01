Tinder exclusivo para seguidores de Donald Trump es un éxito total

Trump Singles fue fundado por David Goss, quien vive en California y es partidario del actual presidente de Estados Unidos. Al parecer, la idea para el sitio se le ocurrió luego de haber oído de un servicio de citas similar para los demócratas, y después de ver que sus amigos republicanos estaban pasándola mal en las citas cada vez que surgía el tema de la política, sobre todo cuando se hablaba de Donald Trump.

Sin perder tiempo, Goss decidió que los fans solteros de Donald necesitaban un espacio seguro en el que no tuvieran que renunciar a sus puntos de vista y pudieran sentirse cómodos a la hora de hablar de ciertos temas.

El original sitio de citas fue lanzado el 6 de junio de 2016, pero ha estado creciendo en popularidad desde que Donald Trump ganó las elecciones. Goss dice que nunca se imaginó que crecería a su nivel actual, afirmando que sólo lo imaginaba como un lugar cool para que sus amigos que apoyaban a Trump se conocieran. Así que podría decirse que se sorprendió al encontrar que 6.000 personas se habían anotado en el primer día.

Una vez que el candidato republicano ganó la carrera, “Trump Singles” cuenta con más de 24.000 miembros pagos, y sigue creciendo rápidamente.

“Al principio estaba preocupado de que la gente pudiera pensar que esto era un sitio en chiste,” dijo Gross al New York Post. “Pero me han dicho que están muy contentos porque finalmente pueden ir a las citas sin preocuparse por las diferencias políticas. Ha sido algo que no esperábamos, estamos contentos de tener un servicio que en realidad esté ayudando a la gente.”

“Si la gente estaba siendo demonizada por sus puntos de vista y la pasaban mal en sus citas, queríamos dejar afuera esa parte”, añadió. “A veces es difícil conseguir citas al ser seguidor de Trump, por lo que estamos haciendo que sea más fácil encontrarse entre sí, quienes son afines y tienen los mismos puntos de vista políticos.”



Los nuevos usuarios pueden iniciar sesión con sus cuentas de Facebook o registrarse en el sitio. Cada nueva cuenta tiene que ser aprobada por el personal de Trump Singles, y Goss dice que su equipo se asegura de que los solicitantes sean de hecho partidarios de Trump, y que no estén buscando burlarse de los demás.

Cuando el sitio lanzó, en junio, los nuevos miembros tenían la opción de pagar una cuota de 5 dólares por el uso ilimitado, pero con la creciente popularidad del sitio, la tasa alcanzó los 19.99 dólares mensuales, aunque también se pueden pagar por adelantado 159.99 por una membresía de un año de duración.

