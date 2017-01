Industria cinematográfica genera $3,500 millones de pesos al año en RD

La Dirección General de Cine estima que la industria cinematográfica nacional ha generado 4,000 empleos directos, incluyendo la producción y las personas que laboran en las diferentes salas de cine.

La licenciada Ivette Marichal, su titular, reveló, durante el panel con profesionales del cine nacional e internacional, titulado “República Dominicana: Presente y Futuro de la Industria Cinematográfica” que el cine como industria mueve en República Dominicana, más de $3, 500,000.00 millones de pesos al año.

Marichal sostuvo que sólo en talleres y clases de cinematografía a profesionales, estudiantes y técnicos de la industria, la DGCINE ha destinado 60 millones de pesos.

El panel extendió más de tres horas, permitió escuchar a diez expertos de la industria cinematográfica del ámbito nacional e internacional, siete nacionales y tres internacionales: Iván Trujilo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalarara; el director de cine argentino Diego Musiak y el cronista de cine y espectáculos de la cadena CNN, Juan Carlos Arciniegas.

Los expositores nacionales fueron: Yvette Marichal, por DGCINE; Archié López, director cine local; Juan Basanta, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, Zumaya Cordero, de Caribbean Cinemas y Manuel Corripio el presidente de la Comisión Consultiva del FCGD y representante de Palacio del Cine.

Marichal, destacó las ventajas de filmar en la República Dominicana, haciendo énfasis en las hermosas locaciones del país, los incentivos de la Ley de Cine 108-10 y las películas taquilleras de los últimos 3 años, además de los proyectos internacionales.

Refirió que entre las películas internacionales rodadas en el país, están: “The memoirs of an International Assassin” (de Netflix); “XXX3: The return of Xander cage”; “El Vuelo de Turpial” (Sony Pictures); “Cabin Fever 3: Patient Zero”; “Way back home”; “Sharktopus Vs. Pteracuda”; “Survivor”; “Ex Isle Island”y “Are you the one-season 5”.

Juan Basanta, presidente de ADOCINE, rechazó las críticas a la Ley Nacional de Cine quien expresó que la Ley 108-10, promulgada mediante decreto presidencial en el año 2010, alegando que beneficia con transparencia a productores, actores, personal técnico, distribuidores y exhibidores.

“Tenemos que entender que la ley no es un cargo. Y digo esto porque al ser una industria tan visible, la ley recibe varios ataques sonoros. Pero una vez te asomas a ella, te das cuenta de las bondades que tiene.”

Archie López, destacó que al séptimo arte criollo le esperan más y mejores películas, por lo que se espera llenar el territorio nacional de salas de exhibición.

Manuel Corripio señaló sobre las nuevas tecnologías con las que cuentan las salas de exhibición en el país y aseguró no tienen nada que envidiarle a las internacionales.

Destacó, que “invertir en cine es un negocio de alto riesgo”, pero que la Ley de Cine permite que inversionistas interesados y profesionales del campo audiovisual puedan asumir dicho peligro.

Diego Musiak, cineasta argentino, habló de las coproducciones cinematográficas, su creación, desarrollo, composición y financiación, definiendo el cine como un arte asociativa.

Zumaya Cordero Seguido de la directora de operaciones de Caribbean Cinemas, dijo que exhibidores y distribuidores, trabajan de la mano y que el impacto de la Ley ha permitido un proceso de instalación de nuevas y modernas pantallas de cine

Gilberto Morillo, quien detalló los beneficios tangibles y no tangibles de la Ley 108-10 y se refirió a los últimos como los más importantes, ya que son los que dejan un beneficio cultural y económico a través de la llegada de turistas a la isla, producto de la propaganda.

Iván Trujillo, el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, destacó los avances de ese evento, el más importante de América Latina.

Laura Castellano, abogada y periodista, resaltó que la industria dominicana como “privilegiada” en comparación con otros países, por contar con la asistencia masiva del pueblo caribeño a los filmes dominicanos.

“Los beneficios producto de la industria del cine dominicano no corresponden solamente a una cifra económica, sino que hay una ganancia que va más allá y que no se cuenta en dinero. Necesitamos entender que cada vez que una película es rodada, una historia es contada” puntualizó Castellanos.

Juan Carlos Arciniegas, periodista de cine de CNN, recomendó a los cineastas e interesados en la industria, a establecer una buena relación con los periodistas y, sobretodo, con aquellos que aman el cine.

Arciniegas, felicitó a la República Dominicana por los recientes logros en el séptimo arte; al tiempo que afirmó puede recomendar una y otra vez el país frente a productores internacionales, porque sabe que existe apoyo a los amantes del celuloide.

Por José Rafael Sosa